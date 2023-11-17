Σήμερα στο Βερολίνο ο Ερντογάν - Η συνάντηση με τον Σολτς και οι δυσκολίες του ταξιδιού

Ο Ερντογάν ταξιδεύει σήμερα Παρασκευή στο Βερολίνο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Πρόκειται για ένα δύσκολο ταξίδι, σχολιάζει ο Μανώλης Κωστίδης, διότι υπάρχουν διαφορές και κυρίως η ένταση της Τουρκίας με το Ισραήλ κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση το Βερολίνο.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα παραμείνει το Σάββατο, όπως είχε αρχικώς προγραματισθεί, πιθανότατα θα φύγει το βράδυ της Παρασκευής, ενώ θεωρείται αμφίβολο εάν θα υπάρξει κοινή συνέντευξηΤύπου με τον Όλαφ Σολτς.

Ο Ερντογάν διεκδικεί από τη Γερμανία τα Eurofighter, αλλά στη βαλίτσα του έχει και την πιθανή αγορά 355 Airbus για την Τurkish Airlines.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα δει τον πρόεδρο της Γερμανίας στις 4 (ώρα Ελλάδος) και στις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) θα δει τον Όλαφ Σολτς.

Το Ισραήλ έπληξε και κατέστρεψε το μνημείο που ήταν σύμβολο φιλίας Τούρκων και Παλαιστινίων για το πλοίο Μαβί Μαρμαρά

Τουρκικά ΜΜΕ: Μήνυμα του Ισραήλ στην Τουρκία - Το έκαναν μετά την την ομιλία του Ερντογάν»

Mεχμέτ Ακίφ Ερσόιδ, παρουσιαστής HABERTURK: «H Xαμάς είχε αποφασίσει να χτισει αυτο το μνημείο για τα θύματα του πλοίου Μαβί Μαρμαρά. Ήταν απο τα σημεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα Ηταν ένα σημαντικό σύμβολο για το Μαβί Μάρμαρα. Το Ισραήλ το γνώριζε αυτό. Το μνημείο αυτό ήταν εκεί ως σύμβολο της αδελφοσύνης του τουρκικού και του παλαιστινιακού λαού. Τώρα πια το μνημείο του Μαβί Μάρμαρα δεν υπάρχει».

Αγορά Eurofighter

Η Τουρκία θέλει να αγοράσει 40 Eurofighter από τη Βρετανία και την Ισπανία, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, ενώ κλείνει το ενδεχόμενο μελλοντικής αγοράς F-35.

«Δεν είμαι υπέρ της αγοράς των F-35. Υπάρχει μια εναλλακτική συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά με το αν πρέπει να στραφούμε σε άλλο αεροσκάφος. Θέλουμε να αγοράσουμε τα Eurofighter, ένα πολύ αποτελεσματικά αεροσκάφη, αλλά η Γερμανία έχει αντιρρήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία λένε 'θα το λύσουμε'.

Σχεδιάζουμε να αγοράσουμε 40 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία».

Άγκυρα: «Θα πατήσουμε το κουμπί των S-400, δεν τους παρατάμε σε μια γωνιά ενός εργοστασίου»

Η Τουρκία επιμένει στη χρήση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος: «ΟΙ S-400 δεν είναι πλυντήριο ρούχων για να το χρησιμοποιούμε παντού»

«Δεν μπορούμε να έχουμε πάρει τoυς S-400 και να τους παρατήσουμε σε μια γωνιά ενός εργοστασίου. Όταν τα χρειαστούμε, θα πατήσουμε το κουμπί» είπε ο Γκιουλέρ.

«Τότε γιατί δεν χρησιμοποιείτε τους S-400;» ρώτησε ο Βέλι Αγμπαμπά, βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

«Πού να το χρησιμοποιήσουμε; Τι είναι αυτά τα συστήματα; Πλυντήρια ρούχων;» απάντησε ο Γκιουλέρ.

Τούρκοι αξιωματούχι στο Bloomberg: «O Eρντογάν θέλει 20 Eurofighter για να απαντήσει στα μαχητικά Rafale της Ελλάδας».

«Ο Ερντογάν αναμένεται να ζητήσει τουλάχιστον 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon με δυνατότητα διπλασιασμού αυτού του συνόλου, δήλωσαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, ζητώντας να μην κατονομαστούν σχετικά με τη συνάντηση εκ των προτέρων. Η Τουρκία επιθυμεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία για να απαντήσει στην απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών Rafale για να ανταγωνιστεί την Ελλάδα, ανέφεραν» έγραψε το Bloomberg.

Αναλυτές: «Η Τουρκία με τα Eurofighter στέλνει μήνυμα για την καθυστέρηση των F-16»

Ερντογάν Καρακούς, πτέραρχος εν αποστρατεία: «Τα Eurofighter είναι συγκρίσιμα με τα F-16. Όπως γνωρίζετε εμείς σχεδιάζαμε να αγοράσουμε 40 F-16 και επιπλέον 80 κιτ εκσυγχρονισμού. Θα τα πάρουμε στη θέση αυτών. Ουσιαστικά εμείς λέμε στις ΗΠΑ πως καθυστέρησαν πολύ γι αυτό κι εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει».

Χαντέ Φιράτ, δημοσιογράφος: «Δηλαδή αν δεν μας δώσεις τα F-16 τότε θα πάμε να πάρουμε τα Εurofighter. Δηλαδή δεν είναι το θέμα των F-35 που αναφέρθηκε ο υπουργός Γκιουλέρ αλλά η καθυστέρηση των F-16».

