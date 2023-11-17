Αρβανίτης στον ΣΚΑΪ: «Πάλι καλά που παίρνουμε 14% στις δημοσκοπήσεις»

«Είναι ρεαλιστικός ο πήχης του 17% που έβαλε ο Στέφανος Κασσελάκης για τις ευρωεκλογές» δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Και πάλι καλά που παίρνουμε 14% στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάρει όλη τη ζημιά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον πειράζει κανείς... Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρωπους που ψηφίζουν ακόμα ΣΥΡΙΖΑ και να τους πω ότι 'θα το πάμε το καράβι' με όσους μπορούν, με όσους πρέπει και με όσους το αισθάνονται» πρόσθεσε ο κ. Αρβανίτης.

«Πολλές φορές ο Κασσελάκης μας φέρνει σε δύσκολη θέση»

«Πολλές φορές ο πρόεδρος μας φέρνει σε δύσκολη θέση, όπως για πράδειγμα με τα 37 δισ. Δεν μπορείς να λες ότι ο Τσακαλώτος το πήγε λάθος, ο Δραγασάκης το πήγε λάθος, γιατί γεννιέται το ερώτημα 'πού ήταν ο τότε πρωθυπουργός'; Μειώνεις τον πρόεδρό μου έτσι, χαμηλώνεις τον πήχη για τον πρόεδρό μου, δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό. Ο κ. Κασσελάκης οφείλει να ακούει, να δημιουργήσει πολιτικό κέντρο και να πάει στο συνέδριο», δήλωσε.

«Οι κινήσεις φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι λάθος»

«Πιστεύω στο 'ραντεβού στο συνέδριο', μπορούν να συζητηθούν πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα η αλλαγή τακτικής»

Σχετικά με τις αποχωρήσεις ο ίδιος σχολίασε: «Οι κινήσεις φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι λάθος. Αν φύγεις στο συνέδριο γιατι δεν μπορείς να τα βρεις στο πολιτικό ζήτημα τότε ναι, άλλα όχι να φύγεις από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή ο πρόεδρος καθυστέρησε δύο ώρες να έρθει στη συνάντηση...» και τέλος πρόσθεσε πως «Δεν θέλω να φύγει η Έφη Αχτσιόγλου».

