Ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, μιλώντας απόψε στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα της ακρίβειας, του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών, και την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης.



Ο κ.Σκέρτσος είπε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώς μέτρα για να τιθασεύσει την ακρίβεια, για την οποία εκτίμησε πως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Τόνισε πως η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, και είπε ότι αύριο θα ανακοινωθούν μέτρα για τον καλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες καθαρότερων τιμών, και να λειτουργεί η αγορά όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Ο κ. Σκέρτσος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απαντήσει γιατί καταψήφισε την απελευθέρωση του παιδικού γάλακτος από τα φαρμακεία, και προσέθεσε ότι θα ανακοινωθούν ειδικότερες δράσεις και για το θέμα αυτό. "Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος πέραν της διατίμησης, και θα ανακοινωθούν αύριο" είπε. Αναφερόμενος στην τιμή του λαδιού, είπε ότι το λάδι είπε ότι είναι μια ειδική περίπτωση γιατί έχει να κάνει με κλιματολογικές συνθήκες και ελλείψεις, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτή τη φάση. Προσέθεσε ότι ελέγχονται τα περιθώρια κερδοφορίας στο λάδι και επιβάλλονται πρόστιμα όπου χρειάζεται, επισημαίνοντας ότι η παραβατικότητα μειώθηκε κάτω από το 10% με βάση τους ελέγχους, κάτι που δείχνει ότι έχουν αποτέλεσμα τα πρόστιμα.



Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, είπε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα τακτικό πρόγραμμα κατεδαφίσεων και μόνο τους τελευταίους δυο μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) στην Αττική έγιναν δεκάδες κατεδαφίσεις. "Για πρώτη φορά το κράτος τα έβαλε με την αυθαίρετη δόμηση" είπε ο κ. Σκέρτσος και σημείωσε ότι εφαρμόζεται το πρόγραμμα "Δοξιάδης" με το οποίο θα μπει τάξη στη χρήση γης στη χώρα μας, και το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2026. Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών από το κράτος, είπε ότι "η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία και τιμωρείται με ισόβια" και χαρακτήρισε "πολιτικό εντυπωσιασμό που δεν λειτουργεί αποτρεπτικά" την νομική κατοχύρωση του όρου της γυναικοκτονίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση θέλει να είναι χρήσιμη, ανέφερε το "κουμπί πανικού" που "έσωσε μέχρι τώρα 100 γυναίκες", και τις ειδικές δομές υποδοχής κακοποιημένων γυναικών στην αστυνομία, που δεν υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος αναφερόμενος στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Σκέρτσος είπε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να εξηγήσει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, γιατί, και ποιοι άλλοι το έκαναν πριν από εμάς. Όπως είπε, ήδη 36 χώρες έχουν νομοθετήσει την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ 39 χώρες την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζεύγη, και προσέθεσε ότι "δεν θέλουμε κλίμα διχασμού στην κοινωνία". Ο κ. Σκέρτσος είπε ότι θα παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό οι λεπτομέρειες του σχετικού νόμου, του οποίου εισηγητής θα είναι ο ίδιος ο υπουργός Επικρατείας, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη στάση της Εκκλησίας, εξήρε το κοινωνικό και πνευματικό της έργο, προσθέτοντας ότι οι ρόλοι Εκκλησίας και Πολιτείας είναι διακριτοί: "Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

