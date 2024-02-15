Λογαριασμός
Χωρίς Πολάκη η ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια: Κυριάκο Μητσοτάκη μην με ψάχνεις

O Παύλος Πολάκης αναφέρει πως έχει αναλάβει το χειρουργείο ενός συγγενή του στην Κρήτη και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεται στο νησί

Πολάκης

Εξήγηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν θα βρίσκεται στη Βουλή στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια έδωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης.

O κ. Πολάκης αναφέρει πως έχει αναλάβει το χειρουργείο ενός συγγενή του στην Κρήτη και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεται στο νησί. "Εγώ έχω δουλειά και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές" τονίζει. 

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης διεμήνυσε την Τετάρτη στην ΠΓ πως θα υπάρξουν συνέπειες για όποιον απέχει από την ψηφοφορία είτε δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Η ανάρτηση του βουλευτή 

Κυριακο Μητσοτακη πάλι με έπιασες στο στόμα σου;;;
ΜΗΝ ΜΕ ΨΑΧΝΕΙΣ!!
Εγώ έχω δουλειά  και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές .
Αν μπορείς να καταλάβεις από τις 4  φωτογραφίες έχει καλώς ,αλλιώς βάλε να σου εξηγήσουν τι έκανα .
Φωτο 1 πριν,φωτο 2-3 η παρέμβαση ,φωτο 4 το μετά .
(Ο ασθενης είναι συγγενής μου )

