Εξήγηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν θα βρίσκεται στη Βουλή στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια έδωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης.
O κ. Πολάκης αναφέρει πως έχει αναλάβει το χειρουργείο ενός συγγενή του στην Κρήτη και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεται στο νησί. "Εγώ έχω δουλειά και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές" τονίζει.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης διεμήνυσε την Τετάρτη στην ΠΓ πως θα υπάρξουν συνέπειες για όποιον απέχει από την ψηφοφορία είτε δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.
Η ανάρτηση του βουλευτή
Κυριακο Μητσοτακη πάλι με έπιασες στο στόμα σου;;;
ΜΗΝ ΜΕ ΨΑΧΝΕΙΣ!!
Εγώ έχω δουλειά και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές .
Αν μπορείς να καταλάβεις από τις 4 φωτογραφίες έχει καλώς ,αλλιώς βάλε να σου εξηγήσουν τι έκανα .
Φωτο 1 πριν,φωτο 2-3 η παρέμβαση ,φωτο 4 το μετά .
(Ο ασθενης είναι συγγενής μου )
