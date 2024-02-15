Εξήγηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν θα βρίσκεται στη Βουλή στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια έδωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης.

O κ. Πολάκης αναφέρει πως έχει αναλάβει το χειρουργείο ενός συγγενή του στην Κρήτη και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεται στο νησί. "Εγώ έχω δουλειά και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές" τονίζει.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης διεμήνυσε την Τετάρτη στην ΠΓ πως θα υπάρξουν συνέπειες για όποιον απέχει από την ψηφοφορία είτε δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Η ανάρτηση του βουλευτή



Κυριακο Μητσοτακη πάλι με έπιασες στο στόμα σου;;;

ΜΗΝ ΜΕ ΨΑΧΝΕΙΣ!!

Εγώ έχω δουλειά και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές .

Αν μπορείς να καταλάβεις από τις 4 φωτογραφίες έχει καλώς ,αλλιώς βάλε να σου εξηγήσουν τι έκανα .

Φωτο 1 πριν,φωτο 2-3 η παρέμβαση ,φωτο 4 το μετά .

(Ο ασθενης είναι συγγενής μου )

