«Η Πολιτεία πρέπει να παρέχει ίσα δικαιώματα στις επιλογές», ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου, στη συζήτηση στη Βουλή, για τα ομόφυλα ζευγάρια. «Δεν υπάρχουν θεμιτός λόγος να στερούμε από τα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα στις γονικές άδειες, όταν αποκτήσουν παιδί ή στις ειδικές παροχές μητρότητας, όπως αντίστοιχα προσφάτως νομοθετήσαμε για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το 9μηνο, όπως οι μισθωτές γυναίκες. Ούτε υπάρχει θεμιτός λόγος να μην προστατεύονται από απολύσεις τα ομόφυλα ζευγάρια που έχουν παιδιά, διότι υπάρχουν σήμερα ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να αναγνωριστούν, ως οικογένεια, και να απολαμβάνουν παροχές και προνόμια που η Πολιτεία αναγνωρίζει στις ομόφυλες οικογένειες», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

«Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετεί την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι, είμαστε ένα συντηρητικό κόμμα. Τι συντηρούμε; Συντηρούμε τις αξίες μας. Συντηρούμε και προστατεύουμε τις αξίες μας και μια από αυτές είναι η αξία της οικογένειας. Αλλά για να τη συντηρήσουμε, να την προστατεύσουμε, πρέπει να κρατήσουμε τα μάτια, το μυαλό μας και τα αυτιά μας ανοιχτά», είπε επίσης η υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε: «Προστατεύουμε αυτό που πιστεύουμε, αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα, όχι κλείνοντας τα μάτια μας σε αυτήν. Η δύναμη της συντήρησης δεν βρίσκεται στην ακινησία αλλά στην ικανότητα προσαρμογής. Οι κοινωνίες μας εξελίσσονται και ένα από τα επιτεύγματα του πολιτισμού μας, είναι η ελευθερία μας να αποφασίζουμε πώς και με ποιον θα ζήσουμε, ποιο αγαπούμε και με ποιον εν τέλει θα παντρευτούμε. Όλοι το κάνουμε αυτό σήμερα. Όλοι εκτός από τους ομόφυλους συμπολίτες μας. Αυτή η διάκριση δεν ποιεί τιμή για καμία φιλελεύθερη δημοκρατία, για την οποία μάτωσε ο ελληνικός λαός. Δεν κινδυνεύει ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας από την υπερψήφιση του θεσμού αυτού. Αντίθετα, τα αντανακλαστικά μιας συντηρητικής κυβέρνησης υπαγορεύουν την ανανέωση του θεσμού, την προσαρμογή του και την επέκτασή του, πέραν και πάνω από διαφορές ενάντια σε διακρίσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

