«Είμαστε αισιόδοξοι ότι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια θα ψηφιστεί από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η πολιτική μου αίσθηση είναι ότι το νομοσχέδιο θα περάσει » ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως ήταν σημαντική και η διατύπωση χθες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «παρά τις επιμέρους διατυπώσεις οι οποίες ήταν εκτός πραγματικότητας», όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης

Χαρακτήρισε πάντως καλοδεχούμενη την βασική διατύπωση περί ψήφου από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Τόνισε πως «δεν διακυβεύεται η πορεία της κυβέρνησης» αν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Ερωτηθείς αν ένας υπουργός δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο θα συνεχίσει να μένει στην κυβέρνηση απάντησε πως ήταν σαφής η τοποθέτηση του πρωθυπουργού ότι τα νομοσχέδια εγκρίνονται από το υπουργικό συμβούλιο, οι υπουργοί συμμετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο και έχουν αυξημένη θεσμική υποχρέωση από αυτές τις αποφάσεις

Διεμήνυσε τέλος πως ο πρωθυπουργός αξιολογεί καθημερινά τις ατομικές συμπεριφορές και κρίνει και στην πορεία και την απόδοση ενός υπουργού.



Πηγή: skai.gr

