Ο διάδοχος του Κωνσταντίνου Φλώρου στη θέση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ανακοινώθηκε στη σημερινή σύγκληση του ΚΥΣΕΑ. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος αποστρατεύεται μετά από θητεία τεσσάρων ετών.

Διάδοχος του Κωνσταντίνου Φλώρου είναι ο έως σήμερα επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Δημήτρης Χούπης.

Το έργο του Κωνσταντίνου Φλώρου στην εθνική άμυνα εκθείασε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη. Τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Η ανακοίνωση του ΚΥΣΕΑ

«Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), με αντικείμενο την επιλογή νέου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και νέων Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).



Ομόφωνα αποφασίστηκε:



Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΕΘΑ του Αντιστρατήγου Δημήτριου Χούπη.

Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΣ του Αντιστρατήγου Γεώργιου Κωστίδη.

Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΝ του Αντιναυάρχου Δημήτριου - Ελευθέριου Κατάρα.

Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΑ του Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.



Στον απερχόμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και στους απερχόμενους Αρχηγούς του ΓΕΑ, του ΓΕΣ και του ΓΕΝ, Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση, απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΑ, Αρχηγού ΓΕΣ και Αρχηγού ΓΕΝ αντίστοιχα».



Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού

«Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την επιλογή νέου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και νέων Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).



Ακολουθεί δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:



Η τετραετής θητεία του Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου ως Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ συνέπεσε με μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και κρίσεων. Αλλά και με χρόνια σημαντικής αμυντικής και διπλωματικής αναβάθμισης της χώρας.



Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη. Τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.



Ο Στρατηγός επέβλεψε την εφαρμογή του σχεδίου μας για τη θωράκιση της Εθνικής Άμυνας, ύστερα από χρόνια αδράνειας. Προώθησε τη διακλαδική συνεργασία. Τον ενισχυμένο ρόλο των Ειδικών Δυνάμεων. Και τη συνεργασία με τους συμμάχους μας.



Πρωτοστάτησε στη στρατηγική μας συμπόρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Γαλλία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και άλλες χώρες. Ενώ εργάστηκε μεθοδικά για την στρατιωτική αναβάθμιση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης



Τέλος έδωσε νέα διάσταση στην παράδοση της καθοριστικής συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων καταστάσεων. Ως αληθινός Αρχηγός, πάντοτε υπηρέτησε πρώτος το καθήκον προς την πατρίδα.



Στρατηγέ, σε ευχαριστούμε για μια τόσο παραγωγική θητεία, που βοήθησε να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή και περήφανη. Αυτά τα χρόνια είναι ένα ακόμη παράσημο στα πολλά που συνοδεύουν το στήθος σου δίπλα στο εθνόσημο που τίμησες».

Δημήτρης Χούπης/ ΓΕΣ

Το βιογραφικό του Δημήτρη Χούπη

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης γεννήθηκε το 1965 στα Νέα Κερδύλλια Σερρών. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Διαβιβάσεων. Ως τεταρτοετής Εύελπις (1986-1987) διετέλεσε Αρχηγός Αρχιλοχίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το έτος 2016 τοποθετήθηκε ως Δντης της Δνσεως Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ (2016-2017), Διοικητής Ταξιαρχίας της 80 ΑΔΤΕ (Κως) (2017-2018), Υποδιοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (2018-2019) μέχρι και της προαγωγής του σε Υποστράτηγο. Το έτος 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το 2020 ως Διοικητής Μεραρχίας της 95 ΑΔΤΕ(Διαγοριδών) και το 2021 ως Διευθυντής Ε’ Κλάδου (Στρατιωτικών Πληροφοριών – Ασφαλείας) του ΓΕΕΘΑ.

Στις 09 Μαρτίου 2022 προήχθη σε Αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΑΣΔΕΝ.

Στις 17 Ιανουαρίου 2023, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.



Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις καθώς και με τις πτέρυγες Αλεξιπτωτιστών 5 χωρών του ΝΑΤΟ.

