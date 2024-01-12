Στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την επιστολική ψήφο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Με το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα για όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

«Μεταρρύθμιση ιστορικής και εθνικής σημασίας», χαρακτήρισε την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος έκανε λόγο για «μία ιστορική τομή», που στοχεύει στην «ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας».

Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις για τον τρόπο εκλογής των ευρωβουλευτών και εναρμονίζεται με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις εθνικές εκλογές.

Εισάγει επίσης διαδικασία εκκαθάρισης των εκλογικών καταλόγων με τη διαγραφή την 31η.10.2024, όσων σωρευτικώς έχουν γεννηθεί πριν από την 1η.1.1944, δεν έχουν υποβάλει οι ίδιοι ή δεν εμφανίζονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα σε φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2022, δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ και δεν λαμβάνουν σύνταξη.

Επιπλέον λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με φυσική παρουσία των ατόμων με αναπηρία και τη διευκόλυνση πρόσβασής τους στον προεκλογικό διάλογο.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, οι προωθούμενες διατάξεις παρέμειναν στη διαβούλευση για δύο εβδομάδες και τα σχόλια που διατυπώθηκαν ελήφθησαν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Ενδεικτικά, ενσωματώθηκε πρόβλεψη για τη μετάδοση των προεκλογικών μηνυμάτων και με υπότιτλους, κατόπιν πρότασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Κατόπιν άλλης πρότασης, ενσωματώθηκε πρόβλεψη η ταυτοπροσωπία για τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου να πραγματοποιείται είτε μέσω gov.gr είτε με την αποστολή αποδεικτικού ταυτότητας όπως επίσης η απαγόρευση η αποστολή του φακέλου επιστροφής να γίνει από τρίτο πρόσωπο (εκτός από την περίπτωση ρητής εξουσιοδότησης).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

