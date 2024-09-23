Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ραντεβού στην επιτροπή δεοντολογίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, που θα κρίνει και το μέλλον του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα, δίνει σήμερα δίνει σήμερα ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς, στις 12 το μεσημέρι, μετά την επιστολή με το ερώτημα της διαγραφής που έστειλε στον πρόεδρο της επιτροπής, Γιάννη Τραγάκη, ο πρωθυπουργός και θα παραστεί ο βουλευτής. Ένα ραντεβού προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες και απαιτούμενες εξηγήσεις από τον βουλευτή για την κλιμακούμενη επικριτική στάση που τήρησε εδώ και αρκετό καιρό έναντι κεντρικών επιλογών της κυβέρνησης και του κόμματός του, με κομματικά στελέχη της ΝΔ να εκτιμούν ότι η έξοδος από την κοινοβουλευτική ομάδα του βουλευτή να είναι νομοτελειακή.

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όντας στις ΗΠΑ, να προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση, αποτελεί ένα σαφές μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής του ομάδας, πως η κριτική είναι αποδεκτή, αλλά με όρια και χωρίς παρεκκλίσεις από τις αρχές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και σε άλλους βουλευτές που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν την τακτική του κ. Σαλμά.

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας εγκαλείται για αντικοινοβουλευτική, αντικομματική και αντισυναδελφική συμπεριφορά, σε μία περίοδο, όπου ελλείψει αντιπολίτευσης, μερίδα γαλάζιων βουλευτών, έχουν αφήσει να διαφανεί ότι είναι διατεθειμένοι, να αναλάβουν το ρόλο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Είναι νωπή άλλωστε η κίνηση των 11 βουλευτών της ΝΔ με την ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, για τα κόκκινα δάνεια, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την αντιμετώπισή τους, αλλά και δηλώνοντας ανικανοποίητοι από την απάντηση που τους εδόθη στη Βουλή.

Μία κίνηση στην οποία συμμετείχε και ο Μάριος Σαλμάς, συνυπογράφοντας την ερώτηση αλλά δεν ήταν αυτή η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Τις εσωκομματικές εξελίξεις επιτάχυναν οι πρόσφατες δηλώσεις του γαλάζιου βουλευτή περί «φωτογραφικού διαγωνισμού», για την ανάθεση των κυλικείων στα υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού, παρότι για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε καταθέσει ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και έλαβε τις απαντήσεις, ήδη από τον Ιούλιο.

Μία επιμονή η οποία ενόχλησε το Μέγαρο Μαξίμου καθώς εκτιμάται πως η επαναλαμβανόμενη διατύπωση κατηγοριών για ζητήματα που έχουν απαντηθεί αναλυτικά από την αρμόδια Υπουργό, είναι ευθέως αντίθετη με τις αρχές της παράταξης και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΟ ενώ πηγές της ΝΔ άφηναν και αιχμές για τον βουλευτή υποστηρίζοντας πως όταν κάποιος αντί να απευθύνεται στην αρμόδιο εισαγγελέα συνεχίζει να επαναλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο αβάσιμες και αστήρικτες κατηγορίες χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, τότε η συμπεριφορά αυτή εκτός από ανεπίτρεπτη είναι και ύποπτη.

Τα όρια του Μεγάρου Μαξίμου, φαίνεται όμως να τα είχε υπερβεί ο Αιτωλοακαρνάνας βουλευτής και άλλες φορές, όταν καταψήφισε το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και όταν στάθηκε απέναντι με ενστάσεις για το ζήτημα του δικαστικού χάρτη χάρη της χώρας, παρότι στο τέλος υπαναχώρησε. Η πιο έντονη και επικριτική τη στάση του όμως, καταγράφηκε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου που προκάλεσε την ευθεία αντιπαράθεση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος έδειξε ότι η πολιτική ανοχή έχει τελειώσει. Μετά το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης ο Μάριος Σαλμάς είχε ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική και το επιτελικό και το επιτελικό κράτος.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διαγραφή του κ. Σαλμά θεωρείται προδιαγεγραμμένη ενώ και ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να οπισθοχωρήσει από τη στάση του, ενώ δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να επιστρέψει την βουλευτική του έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.