Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Τραγάκη, παραπέμπει στην επιτροπή με το ερώτημα της διαγραφής από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με βάση την περίπτωση β) του άρθρου 20 και το άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μάριο Σαλμά.

Η επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει για τον κ. Σαλμά τη Δευτέρα στις 12.00.

Η παραπομπή Μάριου Σαλμά αφορά αντικοινοβουλευτική ή αντικομματική ή αντισυναδελφική συμπεριφορά που προκαλεί σοβαρή ζημιά στο Κόμμα ή σε άλλο Βουλευτή.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε ασκήσει κατ' επανάληψη κριτική στην κυβέρνηση, ενώ ήταν ανάμεσα στους 11 που υπέγραψαν την ερώτηση προς τον Κωστή Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια.

Επιπλέον, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τις τιμές των φαρμάκων, λέγοντας ότι οι αυξήσεις στα φάρμακα θα έχουν συνέπειες στον πληθωρισμό.

Επίσης, ο Μάριος Σαλμάς σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις είχε ισχυριστεί ότι είχαν γίνει «φωτογραφικοί» διαγωνισμοί στα υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού.

Πηγή: skai.gr

