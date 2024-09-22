Την Τρίτη, στις 18:40 ώρα Ελλάδας «κλείδωσε» η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται το μεταναστευτικό, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διμερείς σχέσεις.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι διμερείς σχέσεις με την Τουρκία δεν εξαρτώνται από τις αμερικανικές εκλογές.

«Θα αξιολογήσουμε τα γεγονότα μετά τη συνάντηση και θα δούμε το βάθος των θεμάτων που μπορούμε να μπούμε. Σε μία πολύ ταραγμένη περίοδο και με μία Μέση Ανατολή που παράγει περισσότερες κρίσεις, το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε, να προχωράμε τη θετική ατζέντα και να μην οδηγούμαστε σε κλιμάκωση στο πεδίο, όλα αυτά είναι θετική κατάκτηση. Πάντα συζητείται το Κυπριακό και σε αυτή τη συγκυρία θα τεθεί το θέμα από εμάς. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την επανεκκίνηση των συνομιλιών», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Όσον αφορά στο Μεταναστευτικό, οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι όσο οι διακινητές προσαρμόζουν τις μεθόδους τους, τόσο εμείς θα πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να αυξάνουμε επίπεδα συνεργασίας με την Τουρκία. Υπάρχει ικανοποίηση για το επίπεδο συνεργασίας με την Τουρκία».

Αναφορικά με την καλωδιακή σύνδεση με την Κύπρο, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος, λέγοντας ότι είναι τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας, ειδικά για την Κύπρο. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι σημαντικό γεωπολιτικό ρίσκο δεν θα υπάρξει».πρόσθεσαν.

Παράλληλα, πηγές της ΝΔ από την Αθήνα ανέφεραν για την υπόθεση του Μάριου Σαλμά, ότι αποτελεί «νομοτελειακή εξέλιξη η διαγραφή του και από το κόμμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.