Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 79ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ, τον σεΐχη Σαμπάχ Αλ Χαλίντ Αλ Χαμάντ Αλ Σαμπάχ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρίγκιπα διάδοχο για τη στήριξη του Κουβέιτ στην υποψηφιότητα της Ελλάδας για θέση κράτους μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά τη διετία 2025-2026.
Ανταλλάγησαν ακόμη απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Σε λίγη ώρα (στις 02.00 ώρα Ελλάδος), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει ως τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση του Atlantic Council για την απονομή των βραβείων Global Citizen 2024.
