Το κατώφλι της Επιτροπής Δεοντολογίας, αναμένεται να περάσει αύριο, Δευτέρα στις 12:00 ο Μάριος Σαλμάς όπου έχει παραπεμφθεί με το ερώτημα της διαγραφής από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Σαλμάς φαίνεται να έχει υποστηρίξει σε συνομιλητές του ότι θα παραστεί και θα απαντήσει στα όσα του αποδίδονται.

Η παραπομπή Μάριου Σαλμά αφορά αντικοινοβουλευτική ή αντικομματική ή αντισυναδελφική συμπεριφορά που προκαλεί σοβαρή ζημιά στο Κόμμα ή σε άλλο Βουλευτή.

Η χθεσινή απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μία απόφαση που έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς τους τελευταίους μήνες μια σειρά τοποθετήσεων του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας είχαν πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Ήταν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές όταν ο βουλευτής έστειλε επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητούσε να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την ανάλυση του «δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος» όπως ανέφερε. Η συνέχεια δόθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο, όπου ο Μάριος Σαλμάς επέλεξε να κάνει μια αιχμηρή τοποθέτηση για την κυβέρνηση ζητώντας πρωτοβουλίες για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.

Ο βουλευτής της ΝΔ είχε ασκήσει επίσης, κατ' επανάληψη κριτική στην κυβέρνηση, ενίοτε μάλιστα σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, ενώ ήταν ανάμεσα στους 11 που υπέγραψαν την ερώτηση προς τον Κωστή Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια.

Επιπλέον, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τις τιμές των φαρμάκων, λέγοντας ότι οι αυξήσεις στα φάρμακα θα έχουν συνέπειες στον πληθωρισμό.

Επίσης, ο Μάριος Σαλμάς σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις είχε ισχυριστεί ότι είχαν γίνει «φωτογραφικοί» διαγωνισμοί στα υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού όπως σε αρχαιολογικούς χώρους και σε κυλικεία. θέμα για το οποίο του είχε απαντήσει στη Βουλή η υπουργός Πολιτισμού. Αυτή ήταν όπως φαίνεται και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Πάντως, ο κ. Σαλμάς δεν είναι ο πρώτος «γαλάζιος» βουλευτής που φτάνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αφού υπενθυμίζεται το καλοκαίρι η διαγραφή του Λευτέρη Αυγενάκη μετά τα όσα είχαν λάβει χώρα στο αεροδρόμιο.

Η διαγραφή Σαλμά πάντως στέλνει ένα σαφέστατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως το Μέγαρο Μαξίμου έχει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές τις οποίες όποιος παραβιάζει θα έρχεται αντιμέτωπος και με τις ανάλογες συνέπειες.

Πηγή: skai.gr

