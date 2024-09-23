Με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, προσθέτοντας πως είναι ανάγκη να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων και την διανομή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: skai.gr

