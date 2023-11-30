Σακελλαροπούλου: «Τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης είναι ήδη ορατά - Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο»

Μήνυμα εγρήγορσης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απευθύνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με αφορμή την έναρξη της ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Με ανάρτηση στο Facebook, η κυρία Σακελλαροπούλου σημειώνει ότι «τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης είναι ήδη ορατά. Ειδικά η γειτονιά μας, η Μεσόγειος, έχει καταστεί «επίκεντρο (hotspot) της κλιματικής αλλαγής» υπογραμμίζει και προσθέτει ότι «οι μεσογειακές χώρες πρέπει να αντιδράσουν συντονισμένα και να αναλάβουν συλλογική δράση για την αντιστροφή των επιπτώσεών της».

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει, «ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τα διδάγματά της και πρωτίστως πολιτική βούληση ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά την πρόκληση του αιώνα μας».

Σημειώνει, τέλος, ότι «καθένας από εμάς πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Δεν υπάρχει πλέον καιρός για χάσιμο».

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει: «Η ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP28) που ξεκινά σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Αναμένεται να γίνει ο πρώτος απολογισμός της συλλογικής προσπάθειας για να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ξαναδούν και να επικαιροποιήσουν το συντομότερο τους κλιματικούς τους στόχους για το 2030. Θα πρέπει επίσης να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην πολυμερή διπλωματία, η οποία διερράγη πέρυσι όταν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξαν οι πολιτικές προτεραιότητες και αναδύθηκαν αντικρουόμενοι στόχοι ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης είναι ήδη ορατά. Ειδικά η γειτονιά μας, η Μεσόγειος, έχει καταστεί "επίκεντρο (hotspot) της κλιματικής αλλαγής". Η επιστημονική κοινότητα έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους της ανεπαρκούς προετοιμασίας, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος της αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της πρόληψης. Γι' αυτόν τον λόγο, τον περασμένο Αύγουστο, μαζί με τους ομολόγους μου από την Ιταλία, την Κροατία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία, τονίσαμε ότι οι μεσογειακές χώρες πρέπει να αντιδράσουν συντονισμένα και να αναλάβουν συλλογική δράση για την αντιστροφή των επιπτώσεών της.

Είναι ολέθριο λάθος να πιστέψει κανείς ότι κάθε προσπάθεια είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει, υιοθετώντας μία νέα μορφή άρνησης της κλιματικής αλλαγής, την "κλιματική μοιρολατρία", στάση που οδηγεί στην καταστροφή. Χρειάζεται, αντίθετα, εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τα διδάγματά της και πρωτίστως πολιτική βούληση ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά την πρόκληση του αιώνα μας. Παράλληλα, καθένας από εμάς πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Δεν υπάρχει πλέον καιρός για χάσιμο!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

