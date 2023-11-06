Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα δεχθεί μέλη οικογενειών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στις 11:00, θα δεχθεί μέλη οικογενειών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το απόγευμα, στις 19:00, η κυρία Σακελλαροπούλου θα μεταβεί στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για να παραστεί στην εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, που οργανώνει το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ και το ηλεκτρονικό περιοδικό Μεταρρύθμιση, με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

