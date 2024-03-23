Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων, προχώρησε εκ μέρους όλων των Ελλήνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως «όπως σταθερά αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα και στον αυταρχισμό κρατών και ηγετών, έτσι μένουμε απέναντι και στην ωμή βία η οποία εκδηλώνεται με πρόσχημα θρησκευτικές ή φυλετικές διαφορές».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η κυβέρνηση και όλοι οι Έλληνες καταδικάζουμε τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων Ρώσων πολιτών.

Όπως σταθερά αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα και στον αυταρχισμό κρατών και ηγετών, έτσι μένουμε απέναντι και στην ωμή βία η οποία εκδηλώνεται με πρόσχημα θρησκευτικές ή φυλετικές διαφορές.

Είμαστε με την ελευθερία, τη Δημοκρατία και τον πολιτισμό. Και η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Ρωσίας που θρηνεί τα παιδιά του».

