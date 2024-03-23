Λογαριασμός
Δένδιας για το μακελειό στη Μόσχα: Eιδεχθείς εικόνες που προκαλούν την ανεπιφύλακτη καταδίκη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων 

Δενδιας για Μόσχα

Την τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο της Μόσχας καταδικάζει με μήνυμά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. 

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» (πρώην twitter), ο κ. Δένδιας τονίζει:

«Η επίθεση σε χώρο συναυλιών στη Μόσχα και οι ειδεχθείς εικόνες από αυτήν, προκαλούν την ανεπιφύλακτη καταδίκη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Δένδιας Μακελειό στη Μόσχα
