Το ΚΚΕ καταδικάζει την αποτρόπαια, εγκληματική επίθεση στην Μόσχα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη πολιτών.

«Τα ερωτήματα είναι πολλά. Η αναγκαία αναζήτηση, σύλληψη και τιμωρία των ενόχων δεν μπορεί να μειώσει τη σημασία του ερωτήματος "ποιος όπλισε το χέρι των δολοφόνων" και ποιος είναι ο στόχος τους, στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών που πληρώνουν οι λαοί με τη ζωή τους» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος.

