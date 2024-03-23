Λογαριασμός
ΚΚΕ: Καταδικάζουμε την αποτρόπαια, εγκληματική επίθεση στην Μόσχα - Τα ερωτήματα είναι πολλά

Το ΚΚΕ καταδικάζει την αποτρόπαια επίθεση

ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καταδικάζει την αποτρόπαια, εγκληματική επίθεση στην Μόσχα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη πολιτών.

«Τα ερωτήματα είναι πολλά. Η αναγκαία αναζήτηση, σύλληψη και τιμωρία των ενόχων δεν μπορεί να μειώσει τη σημασία του ερωτήματος "ποιος όπλισε το χέρι των δολοφόνων" και ποιος είναι ο στόχος τους, στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών που πληρώνουν οι λαοί με τη ζωή τους» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος.

