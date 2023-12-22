Έτος μεταρρυθμίσεων το 2024 για την κυβέρνηση

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ποδαρικό με την μεγάλη μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση και τη δημιουργία μη κρατικών - μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα κάνει η κυβέρνηση στο 2024, εγκαινιάζοντας μία "μεταρρυθμιστική" χρονιά σε σειρά σημαντικών τομέων.

Έχοντας επιτύχει τον στόχο της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας τη χρονιά που φεύγει και τους δείκτες της οικονομίας να καταγράφουν θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανεργία η κυβέρνηση πατάει γκάζι μπαίνοντας στο 2024 προκειμένου να υλοποιήσει το μεταρρυθμιστικό της έργο για το οποίο δεσμεύτηκε προεκλογικά και ήδη ξεκίνησε να υλοποιεί αναλαμβάνοντας τη δεύτερη θητεία της.

Με την καθημερινότητα να παραμένει σταθερά προτεραιότητα του Μεγάρου Μαξίμου, το ετήσιο μεταρρυθμιστικό του πλάνο περιλαμβάνει μία πλούσια μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα, μεταξύ άλλων, στην Παιδεία, την υγεία, τη "συναλλαγή" κράτους - πολίτη αλλά και τη Δικαιοσύνη. Τομείς που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα.

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2023, τονίζοντας ότι κλείνει οριστικά ένας κύκλος κρίσεων και ανοίγει ο δρόμος της σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Αρχής γενομένης από τη μεγάλη "ιστορική", όπως χαρακτηρίστηκε από τα κυβερνητικά στελέχη, μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών - μη κρατικών Πανεπιστημίων, από την οποία αναμένει και επενδύει πολλά το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να γυρίσει σελίδα στην ανώτατη εκπαίδευση, εναρμονιζόμενη με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να ανοίξει σειρά προοπτικών, για το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομία, τους φοιτητές αλλά και τους επιστήμονες που θα πιστέψουν και θα δουλέψουν γι' αυτή.

Στην υγεία την ίδια ώρα, μετά τις μισθολογικές αυξήσεις και τις αυξήσεις στις εφημερίες των γιατρών και των νοσηλευτών, εντός του '24 δρομολογούνται και οι επιμέρους αλλαγές στα δημόσια νοσοκομεία με στόχο διοικητικές και λειτουργικές αλλαγές για τη βελτίωση της εικόνας τους και της εξυπηρέτησης των ασθενών ενώ μεταξύ άλλων αναμένεται να συσταθεί και το Εθνικό Σύστημα Τραύματος, δηλαδή ειδικά κέντρα με ειδικό εξοπλισμό και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό.

Εντός του 2024 αναμένεται και η εμβληματική μεταρρύθμιση – όπως τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στον Δικαστικό Χάρτη της χώρας με τροποποιήσεις τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μία μεταρρύθμιση που στοχεύει να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, να εμφυσήσει στους πολίτες την πεποίθηση ότι θα βρίσκουν το δίκιο τους χωρίς να μπλέκουν σε αργόσυρτες ποινικές διαδικασίες αλλά και να διαβεβαιώσει ότι η τιμωρία θα είναι αντίστοιχη της παρανομίας. Σκοπός της κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι να αναμορφώσει συνολικά το ποινικό σύστημα που επί δεκαετίες στη χώρα και σε ότι αφορά τις ποινές αλλά και ως προς την ταχύτητα της απονομής της Δικαιοσύνης και την αξιοπιστία των ποινικών διαδικασιών.

Στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης για το 2024 είναι "τσεκαρισμένη" και η χωροταξική μεταρρύθμιση. Ένας οδικός χάρτης που έρχεται να καλύψει κενά δεκαετιών με την αξιοποίηση και των τεχνολογικών εργαλείων, που υπάρχουν διαθέσιμα, ενώ παράλληλα θα "τρέξει" και η επέκταση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλη την επικράτεια, ρυθμίζοντας και ζητήματα που αφορούν στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Δεδομένη και για τον επόμενο χρόνο είναι η συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των καιρών αλλά και των πολιτών που επιβραβεύουν καθημερινά την ψηφιακή εποχή του κράτους που εγκαινιάστηκε από την περίοδο του κόβιντ και πλέον επεκτείνεται και θα επεκτείνεται σε όλο και περισσότερα πεδία της δημόσιας διοίκησης και του κράτους.

