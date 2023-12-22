Hurriyet: «Ο Μπάιντεν περιμένει πρώτα την έγκριση της Σουηδίας από την Τουρκία»

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet σήμερα αναφέρει ότι ο Μπάιντεν περιμένει πρώτα την έγκριση της Τουρκίας για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ για να προχωρήσουν το θέμα των F-16 στο Κογκρέσο.

«Μέλη του Κογκρέσου περιμένουν να δουν τα βήματα της Άγκυρας» αναφέρει η εφημερίδα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τούρκοι αναλυτές: «Οι Έλληνες έχουν Rafale και F-16 ΒLOCK-70 και η ισορροπία στους αιθέρες άλλαξε εναντίον της Τουρκίας»

CNN TURK: «Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να δώσουν στους Έλληνες και τα F-35. Αυτή είναι η πιρκή αλήθεια»

Ο Ερντογάν Καρακους, πτέραρχος ε.α. ανέφερε: «Θα σας εξηγήσω πώς στριμωχτήκαμε. Η Ελλάδα ήδη έχει παραλάβει 20 μαχητικά. Rafale θα παραλάβει επιπλέον 4. Επίσης ήδη έχει εκσυγχρονίσει 20 μαχητικά F-16 σε επίπεδο Block 70 και συνεχίζουν και θα φτάσουν να έχουν εκσυγχρονίσει περίπου 80 μαχητικά».

Ο Γιούνους Πακσόι, ανταποκριτής του CNN Turk στην Ουάσινγκτον σχολίασε: «Μαζί με τα δικά μας F-16 θα του δώσουν και τα. F-35».

Ο Καρακούς συνέχισε: «Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Για να μην πάρουν οι Έλληνες τα.F-35 εμείς πρέπει να εκρίνουμε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ Δηλαδη η σύγκριση της αεροπορικής ισχύος με την Ελλάδα αρχίζει και στρίβει εναντίον της Τουρκίας. Η απόφαση είναι αυτού που έχει τη λογική,. Θέλουμε να πάρουμε τα Eurofighter. καθώς ακόμη κι αν το Κογκρέσο δώσει την έγκριση του η παραλβή των F-16 θα ξεκινήσει σε 3 με 4 χρόνια».

Πακσόϊ: «Οι ΗΠΑ περιμένουν να εκγρίνουν τα ελληνικά F-35 για να τα εγκρίνουν μαζί με τα F-16. της Τουρκίας. Δηλαδή αν συμφωνήσουμε με τις ΗΠΑ θα πάρουμε τα.F-16 και οι Έλληνες θα πάρουν τα.F-35. Aυτή είναι η πικρή αλήθεια».

Φιντάν: Δύο κράτη στην Κύπρο

Για λύση με δύο κράτη στην Κύπρο μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν: Λύση με δύο κράτη στην Κύπρο. Προσπαθούμε την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ».

«Εποικοδομητικός διάλογος με την Ελλάδα. Δικαιώματα των ομογενών σε δυτική Θράκη, αλλά και σε Δωδεκάνησα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε: «Στην εθνική μας υπόθεση, στο Κυπριακό, απώτερος στόχος μας είναι να υπάρξει δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί. Αν δεν υπάρχει ίσο κυριαρχικό καθεστώς και των δύο πλευρών, δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ τους. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας με αποφασιστικότητα για την αναγνώριση της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' και την ανάπτυξη των σχέσεών της με άλλες χώρες.

Με τη γειτονική μας χώρα την Ελλάδα, θέλουμε να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας με ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο, βάση την θετική ατζέντα. Η τελευταία επίσκεψη του προέδρου μας έδειξε την έμφαση μας σε αυτή την νοοτροπία μας. Συνεχίζουμε με κάθε ευκαιρία να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ομογενών μας που ζουν στη Δυτική Θράκη και στα Δωδεκάνησα».

Επίθεση στις ΗΠΑ

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι «είναι στρατηγικό λάθος οι ΗΠΑ να στηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση» αναφερόμενος στο PKK.

«Θα συνεχίσουμε να λέμε κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και σε όλους τους συνομιλητές μας πως είναι στρατηγικό λάθος η υποστήριξη της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK-YPG υπο τον μανδύα της καταπολέμησης του Ισλαμικού Κράτους. Συνεχίζουμε τις ενέργειες της καταπολέμησης του PKK και των παρακλαδιών του στο βόρειο Ιράκ και δεν διστάζουμε να εφαρμόζουμε όλα τα απαραότητα μέτρα» δήλωσε ο Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

