Επίσκεψη Γεωργιάδη στο τηλεφώνικο κέντρο του 1555

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της έναρξης της πιλοτικής διαδικασίας ενημέρωσης των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

Γεωργιάδης 1555

Επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης στο τηλεφωνικό κέντρο του 1555, με αφορμή την έναρξη της πιλοτικής διαδικασίας ενημέρωσης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

γεωργιαδης

Τον υπουργό συνοδεύουν ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου και ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.

γεωργιαδης

γεωργιαδης

ΕΦΚΑ Άδωνις Γεωργιάδης
