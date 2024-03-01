«Χρωστάμε στην κοινωνία να την πείσουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος απέναντι στην παντοκρατορία του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην εκμπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με αφορμή την ιδρυτική διάσκεψη του κινήματος.

Ερωτηθείς για το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι έχει πάρει «μεγάλη απόσταση από την αριστερά», με αφορμή «τις συμπεριφορές και το πολιτικό λόγο» που παρατηρούνται.

Χαρακτήρισε σημαντική την ιδρυτική διάσκεψη της Νέας Αριστεράς που πραγματοποιείται σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ημέρα.

Για την τραγωδία των Τεμπών σημείωσε ότι «από τη μια είναι δυστυχία και ο πόνος και από την άλλη η συστηματική συγκάλυψη που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, και μέσα από την εξεταστική επιτροπή αλλά και με πολλές άλλες μεθόδους. Οτι έχει αποκαλυφθεί έχει γίνει από ιδιώτες εμπειρογνώμονες και από δημοισογράφους», υπογράμμισε και πρόσθεσε «βλέπουμε συστηματική προπάθεια συσκότισης των πραγματικών αιτιών που κόστισαν τη ζωή στους 57 ανθρώπους. Αυτό ρίχνει αλάτι στην ανοιχτή πληγή. Ο Μητσοτάκης ενώ έχει υποσχθεί ότι θα ρίξει άπλετο φως αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει συστηματική συγκάληψη για να μην αποδοθούν πολιτικές ευθύνες», κατέληξε.

