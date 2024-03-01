Νέα «πυρά» προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε σε νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σχολιάζοντας ότι ο πρωθυπουργός «μπλοκάρει την Δικαιοσύνη» σε υποθέσεις όπως του predator και των Τεμπών.

Ο ίδιος μάλιστα δεσμεύεται πως στο τέλος θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η ανάρτησή του

«Ο πρωθυπουργός που με προσωπική του ευθύνη μπλοκάρει την έρευνα της Δικαιοσύνης για το predator, που αμαυρώνει την πατρίδα μας στο εξωτερικό με τους χειρισμούς του στο κράτος Δικαίου, που τα στελέχη του απαξίωσαν τον ρόλο της εξεταστικής επιτροπής για το έγκλημα στα Τέμπη, που ένας από τους πιο στενούς του υπουργούς έδωσε την εντολή για το «μπάζωμα» στα Τέμπη, χθες μίλησε για εργαλειοποίηση.

Δεσμεύομαι πως όσο και να «μπαζώνει» τις έρευνες η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο και να καμουφλάρεται επικοινωνιακά, στο τέλος θα αποδοθεί δικαιοσύνη»

Ο πρωθυπουργός που με προσωπική του ευθύνη μπλοκάρει την έρευνα της Δικαιοσύνης για το predator, που αμαυρώνει την πατρίδα μας στο εξωτερικό με τους χειρισμούς του στο κράτος Δικαίου, που τα στελέχη του απαξίωσαν τον ρόλο της εξεταστικής επιτροπής για το έγκλημα στα Τέμπη, που… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 1, 2024

