Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων: Δεκτό επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα κρατικά πανεπιστήμια

Δεκτό επί της αρχής, έγινε από την επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

«Υπέρ» της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, «κατά» τάχθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, του ΚΚΕ, της ΚΟ Νέα Αριστερά, της ΚΟ Σπαρτιάτες και της ΚΟ Νίκη, ενώ την «επιφύλαξή» τους για τη συζήτηση της ολομέλειας, εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.