Δώρα Αυγέρη στον ΣΚΑΪ: Το μπάζωμα της αλήθειας για τα Τέμπη είναι αυτό που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση

Η ακρίβεια έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ο κ. Σκρέκας θα μείνει στην ιστορία ως ο υπουργός της ακρίβειας, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο «είναι απότοκο της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Για τα νέα κυβερνητικά μέτρα κατά της ακρίβειας σχολίασε ότι «καθε κίνηση είναι καλοδεχούμενη, αλλά αν δεν αλλάξξεις την υφή της πολιτκής σου δεν αλλάζουν τα πράγματα».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σκέφτεται πώς θα γεμίσει το ψυγείο της οικογένειας, ενώ για τα πρόστιμα ανέφερε πως επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που κερδίζουν πολλά ούτως ή άλλως από την κερδοσκοπία, άρα τις συμφέρει.

Η ακρίβεια πονάει τον κόσμο και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, κάτι ου φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, όπως είπε.

«Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει κάποιος και να παρουσιάσει μια πρόταση» τόνισε.

Για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα πως έχουμε πρόεδρο με νωπή εντολή από τη βάση και με μεγάλη πλειοψηφία.

«Πάμε για τις επόμενες μάχες για να προκληθεί ρήγμα στην υπάρχουσα κατάσταση» είπε χαρακτηριστικά

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι ο κόσμος τηρεί στάση αναμονής και έχει προσδοκίες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε αυτούς τους τρεις μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές δεν πρέπει να χάνουμε λεπτό, γι' αυτό ο πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει χρόνος» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε».

«Αν πιστεύει κάποιος στην αλλαγή, αυτό θα γίνει μόνο με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ» υποστήριξε και συμπλήρωσε ότι «αν δεν αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αλλάξει η κυβέρνηση».

Η εντολή που πήρε ο πρόεδρος από το συνέδριο ήταν «αλλαξέ τα όλα», να υπάρξουν δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος με καταστατικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε καταστατικό συνέδριο και αλλαγές στα πρόσωπα, σημείωσε η κ. Αυγέρη και πρόσθεσε: «οι αλλαγές δεν γίνονται και χωρίς συγκρούσεις, έτσι προχωράμε στη ζωή, κανείς δεν είναι βιδωμένος την καρέκλα του».

Αναφερόμενη στα Τέμπη σχολίασε πως διαπράττεται δεύτερο έγκλημα, αυτό της συγκάλυψης, κάτι που κάθε μέρα επιβεβαιώνεται από νέα στοιχεία.

Σε ερώτηση ποιον προσπαθούν να καλύψουν, απάντησε ότι θα φανεί από τα στοιχεία.

Για τον Κώστα Καραμανλή είπε ότι φαίνεται να είχε πει ψέματα και θα έπρεπε να κληθεί για ψευδορκία.

«Οι τελευταίοι που δικαιούνται να κατηγορούν είναι οι της κυβέρνησης. Προκαλούν ακόμη περισσότερο το δημόσιο αισθημα και την αγανάκτηση και έλλειψη εμπιστοσύνης των συγγενών των θυμάτων» ανέφερε η κ. Αυγέρη προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην αναγνωριθούν οι ευθύνες της».

Για το πανό στην Κουμουνδούρου απάντησε ότι ήταν κάτι που συνέβη σε όλη την Ελλάδα, δεν ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα για δικαιοσύνη.

«Το μπάζωμα της αλήθειας για τα Τέμπη είναι αυτό που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση» είπε και έθεσε ερώτημα γιατί δεν κλήθηκε στην εξεταστική ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Πηγή: skai.gr

