Στο Παρίσι ο Αλέξης Τσίπρας - Με ποιους θα συναντηθεί

Στο Παρίσι θα βρίσκεται από σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στην Πολιτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα επικεντρωθεί στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην μετανάστευση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθπουργού, θα συναντηθεί με τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, καθώς και τους οικονομολόγους Τομά Πικετί και Γκάμπριελ Ζούκμαν, με τους οποίους θα συζητήσει για το κοινωνικό κράτος, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την προοδευτική οικονομική διακυβέρνηση.

Επιπλέον ο κ. Τσίπρας θα συνομιλήσει με 30 Γάλλους ακτιβιστές και ακτιβίστριες στο forum «Académie des Futurs Leaders» για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, τις σύγχρονες προκλήσεις και πολιτικές, καθώς και τη σημασία που έχει η ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη συμμαχία Δεξιάς/Ακροδεξιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

