Ράμμος: Η ΑΔΑΕ θα εφαρμόσει «κατά γράμμα και κατά κεραία» την απόφαση του ΣτΕ

«Θα εφαρμόσουμε την απόφαση κατά γράμμα και κατά κεραία» διαβεβαίωσε ο Χρήστος Ράμμος, πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση ενημέρωσης όσων παρακολουθούνται.

Σε ομιλία του στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Ράμμος χαρακτήρισε «εξαιρετική» την απόφαση του ΣτΕ που αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «είναι στις πιο φωτεινές του στιγμές που ακολουθεί την τελευταία γραμμή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα θέματα της προστασίας της ιδιωτικότητας».

Για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του, ανέφερε ότι την απόφαση θα λάβει η ολομέλεια της ΑΔΑΕ.

Ερωτηθείς γιατί δεν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη όταν δεχόταν επικριτικά σχόλια από μέλη της κυβέρνησης για σχόλιά του για το θέμα των υποκλοπών, ο κ. Ράμμος δήλωσε: «Αν είχα ποινικές δίκες με μέλη της κυβέρνησης έπρεπε να παραιτηθώ. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου όπως πρέπει, ως πρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής, με τη νηφαλιότητα, την ψυχραιμία και την ίση απόσταση, και εγώ δεν είχα σκοπό κανένα να παραιτηθώ. Έχω διοριστεί για έξι χρόνια από τη Διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής και σκοπεύω να τιμήσω αυτό τον διορισμό, οποιοδήποτε εμπόδιο και να ανορθωθεί».

Κληθείς να σχολιάσει κατηγορίες, ότι στο θέμα των υποκλοπών κινήθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, είπε ότι «ο υπαινιγμός αυτός είναι μια αθλιότητα» και συμπλήρωσε λέγοντας ότι στη 40χρονη θητεία του στο ΣτΕ, δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες για να κάνει πολιτική καριέρα, πόσο μάλλον σήμερα στα 70 του, όταν μάλιστα η πολιτική ζωή και δη η ελληνική, ποτέ δεν τον γοήτευσε.

Πηγή: skai.gr

