Αυλωνίτης: Η κοινωνία χρειάζεται απαντήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Η κοινωνία χρειάζεται απαντήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δηλώνει ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Αυλωνίτη

"Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος που θέσπισε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2021, για να δρα χωρίς περιορισμούς το κέντρο παρακολουθήσεων, αποτελεί “ράπισμα” για την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Η προσπάθεια φίμωσης της Ανεξάρτητης Αρχής και συσκότισης του πεδίου παρανομίας κατέρρευσε. Οι μηχανισμοί του «καθεστώτος Μητσοτάκη» δεν μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτοι. Η κυβερνητική μεθόδευση αποκλεισμού του δικαιώματος των πολιτών να ενημερώνονται για τους λόγους παρακολούθησης, αποτυπώνει την κατρακύλα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Αυτή η όλως αντισυνταγματική τακτική πρέπει να σταματήσει. Η δεσμευτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υποχρεώνει την Κυβέρνηση σε άμεση συμμόρφωση, χωρίς υπεκφυγές και τεχνάσματα.

Καλούμε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία της απόφασης του ΣτΕ, να αναλάβει συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμμόρφωσή της προς αυτήν. Η ενημέρωση των πολιτών για τους λόγους παρακολούθησής τους δεν μπορεί να παραμένει εκκρεμής.

Και, τέλος, οφείλονται απαντήσεις: Για ποιο λόγο έγιναν οι, επιβεβαιωμένες από την Ανεξάρτητη Αρχή, παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας; Πως συνδέονται οι παρακολουθήσεις της ΕΥΠ με την παράνομη χρήση κακόβουλου λογισμικού; Ποιος τελικά κινεί τα νήματα; Το διευθυντήριο του «Μαξίμου» παραμένει;

Η Κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί ειλικρινά για το σκάνδαλο των υποκλοπών· και παράλληλα να αφήσει την Ανεξάρτητη Αρχή και τη Δικαιοσύνη ανενόχλητες στο έργο τους".

Πηγή: skai.gr

