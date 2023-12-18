Παραμονή της εκδίκασης (αύριο) στα Τίρανα της υπόθεσης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, ως προς την κατηγορία περί απόπειρας εξαγοράς ψήφων, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, μιλώντας σήμερα στα μέλη της ειδικής ομάδας διαπραγματευτών της ενταξιακής πορείας της χώρας του προς την ΕΕ, εμφανίστηκε εκ νέου αμετακίνητος.

Είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο θέμα:

«Μας εμπόδισαν άδικα (σ.σ. στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ), αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Είμαι πεπεισμένος ότι με τους γείτονές μας θα καταφέρουμε από κοινού να θέσουμε τους κύριους λόγους για αυτό το θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε τη σημασία που έχει για τους γείτονές μας και για την οποία είμαστε σίγουρα διαθέσιμοι σε οτιδήποτε δεν επηρεάζει την διαδικασία εδραίωσης του νέου μας συστήματος δικαιοσύνης. Εδώ δεν υπάρχει κανένας πιθανός συμβιβασμός, όχι γιατί δεν τον θέλουμε εμείς, αλλά γιατί η δικαιοσύνη που εμείς θέλουμε είναι πιο πεισματάρα από εμάς.

Έχοντας πει όλα αυτά, το έργο μας θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα από το πόσο θα χρειαστεί.

Δεν πρέπει να ανησυχείτε και πιστεύω ότι δεν θα χάσουμε χρόνο, καθώς θα βρούμε τη ”γλώσσα”, κάνοντας πάντοτε κατανοητό, όπως για κάθε θέμα δικαιοσύνης, ότι δεν κάνουμε κανέναν συμβιβασμό με κανέναν και για κανένα λόγο. Αυτό είναι πολύ σαφές για εμάς. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και για ολόκληρη την ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

