Τον ελληνικό λαό φάνηκε να προειδοποιεί σήμερα Δευτέρα ο βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς όπως υποστήριξε, τις ημέρες των Χριστουγέννων ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και δαιμόνια -«καλικάντζαροι»- επιτίθενται στον λαό του Θεού.

Ο βουλευτής ζήτησε να παρέμβει στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, για να προειδοποιήσει για ένα «άσχετο θέμα».

«Στις άγιες αυτές ημέρες αγαπητοί μου, που εισερχόμαστε, θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή... Γίνονται και ακούγονται τα χειρότερα. Θυμάμαι ως νεαρός ιατρός που εφημέρευα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, θα συμφωνήσουν και άλλοι ιατροί συνάδελφοί μου, βλέπαμε και ακούγαμε τα χειρότερα» υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Το τι ξύλο έπεφτε αυτές τις ημέρες αγάπης στις οικογένειες -οι άνδρες χτυπούσαν τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άνδρες, τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά και όλο τέτοια! Γι' αυτό βγήκε ξέρετε και "το ξύλο της χρονιάς"» είπε ο βουλευτής της Νίκης. Και πρόσθεσε:



«Λοιπόν, οι παλαιότεροι, οι γονείς και οι παππούδες μας, έλεγαν ότι τις ημέρες αυτές ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και τα δαιμόνια όλα βγαίνουν και πειράζουν το λαό του Θεού! Και πράγματι… Τους έλεγαν μάλιστα και καλικάντζαρους. Ο μακαριστός ο Χριστόδουλος θα έλεγε ότι ‘’τα απύλωτα στόματα ανοίγουν και ξερνούν δηλητήριο’’», υποστηρίζοντας πως τα «απύλωτα στόματα» είναι τα ΜΜΕ και ότι «κανείς δεν κάνει τίποτα».



