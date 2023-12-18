Μπακογιάννης: «Αφήνουμε έναν νοικοκυρεμένο Δήμο με αυξημένα έσοδα και επενδυτικό πρόγραμμα»

Εγκρίθηκε σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων για το 2024, ο οποίος θέτει ως προοπτική την αναπτυξιακή πορεία της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με όσα προβλέπει, τα έσοδα του Δήμου θα ξεπεράσουν για δεύτερη χρονιά το 1 δισ. ευρώ, ενώ για πρώτη φορά το ύψος του επενδυτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 180,55 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα σε σχέση με τα έσοδα εμφανίζονται ισοσκελισμένα, ενώ καταγράφεται πλεόνασμα ύψους 17,86 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2024 εντάσσεται και το μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα, το ύψους του οποίου ανέρχεται σε 130,64 εκατ. ευρώ έναντι 105,97 εκατ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τη δημοτική Αρχή, για πρώτη φορά οι εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις ξεπέρασαν τα 541,9 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος του εκτελεσθέντος επενδυτικού προγράμματος του Δήμου το 2019 έφτανε τα 15,69 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2023 έχει ξεπεράσει τα 110 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τετραετίας είναι διπλάσιο από το επενδυτικό πρόγραμμα που εκτελέστηκε από το 2011 μέχρι το 2019. Επιπρόσθετα, μέσα σε διάστημα δύο ετών τα τέλη μειώθηκαν συνολικά κατά 10%, παρά την πληθωριστική πίεση και τις παράλληλες κρίσεις στην οικονομία.

Τους προηγούμενους μήνες ο οίκος Moody's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Αθηναίων και σε έκθεσή του επικρότησε τη δημοτική Αρχή για την οικονομική θέση του Δήμου, τη διαχείριση των οικονομικών και τα χαμηλά επίπεδα χρέους.

«Τα λόγια είναι περιττά. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Αφήνουμε έναν νοικοκυρεμένο Δήμο, με αυξημένα έσοδα, πλεόνασμα, αποθεματικό, ένα πρωτοφανές επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά κι ένα τεχνικό πρόγραμμα-μαμούθ», δήλωσε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης και προσέθεσε: «Ο Δήμος του 2023 δεν έχει καμία σχέση με τον δήμο του 2019».

