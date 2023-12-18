Αυγέρη: Πρωτοφανής η εξαίρεση Σαμαρά από την κομματική πειθαρχία

Τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την εξαίρεση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την κομματική πειθαρχία, σχολιάζει η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη.

Πιο αναλυτικά:

«Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είναι πρωτοφανής.

Εξαιρέθηκε βουλευτής της ΝΔ από την κομματική πειθαρχία σε νομοσχέδια και τροπολογίες, με το αιτιολογικό ότι είναι πρώην Πρωθυπουργός.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι για τα κοινοβουλευτικά κόμματα είτε δεν υπήρχε ζήτημα κοινοβουλευτικής πειθαρχίας είτε υπήρχε και αφορούσε όλους τους βουλευτές.

Τα εσωτερικά προβλήματα της ΝΔ δεν μας αφορούν, ωστόσο είναι οξύμωρο, ο πρωθυπουργός που είναι διατεθειμένος να κουρελιάσει το Σύνταγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υποκλίνεται με αυτοεξευτελισμό στην ακροδεξιά του κόμματός του».

