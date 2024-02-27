Ραγκούσης στον ΣΚΑΪ: «Ο Κασσελάκης έχει εκλεγεί πρόεδρος για μία πλήρη θητεία»

«Ο κ. Κασσελάκης ήταν και παραμένει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ το μέλος της Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα ύστερα από το Συνέδριο.

«Όλα θα κριθούν στις Ευρωεκλογές»

«Δεν ενεργοποιήθηκε κάποια διαδικασία για την επανεκλογή αρχηγού, οπότε είμαστε στο ίδιο σημείο. Είχαμε ένα οικογενειακό διπλό - όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο- αλλά σημασία δεν έχει τι κάναμε στο οικογενειακό διπλό αλλά τι κάνουμε στο πρωτάθλημα, επομένως όλα θα κριθούν στις Ευρωεκλογές», είπε

«Αν εμείς πολύ συντομα δεν οδηγήσουμε τους δημοσιογράφους να μας προσκαλούν να συζητάμε για την επικαιρότητα θα συνεχιστεί ένα πρόβλημα το οποίο, ξεκάθαρα, δεν θα μας βοηθήσει στις ευρωεκλογές», τόνισε ο κ. Ραγκούσης.

«Ο Κασσελάκης έχει εκλεγεί πρόεδρος για μία πλήρη θητεία»

«Έχουμε τρεις μήνες και μπορούμε να τα πάμε καλά στις ευρωεκλογές. Ο Κασσελάκης έχει εκλεγεί πρόεδρος για μία πλήρη θητεία», δήλωσε.

Σχετικά με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο ίδιος τόνισε πως «σε καμία περίπτωση δεν ήταν άκυρη η παρέμβασή του»

