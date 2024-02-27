Σπίρτζης στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι φαρ ουέστ - Ο Τσίπρας όφειλε να στείλει την επιστολή

Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

«Το συνέδριο αποφάσισε και οφείλουμε να το σεβαστούμε όλοι, να μην γίνουν εκλογές για πρόεδρο, παρά το ότι έγινε και την λυπηρή εικόνα του συνεδρίου» ανέφερε ο Χρήστος Σπίρτζης και πρόσθεσε ότι «κάθε μέρα και το κόμμα και όλοι μας και ο πρόεδρος του κόμματος κρίνεται».

Ο κ. Σπίρτζης ερωτηθείς για το αν το κόμμα θα πάει σε νέες εκλογές σε περίπτωση βαριάς εκλογικής ήττας στις ευρωεκλογές ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν είναι φαρ ουέστ ο ΣΥΡΙΖΑ». Όπως είπε «Θα συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα και θα εκτιμήσει το αποτέλεσμα και θα δει τι θα κάνει».

Παράλληλα, απέκλεισε μια νέα διάσπαση του κόμματος εκτός κι αν όπως είπε γίνουν κι άλλα πράγματα που περνάνε τις γραμμές. «Θεωρώ ότι θα πάμε μαζί».

Σχετικά με την επιστολή του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν το συνέδριο του κόμματος ο κ. Σπίρτζης δήλωσε ότι όφειλε ο κ. Τσίπρας να στείλει την επιστολή. «Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το κόμμα, έπρεπε να προβληματιστούν όλοι που δεν ήρθε στο συνέδριο και να αναλογιστούν γιατί δε ήρθε» κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.