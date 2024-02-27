«Φαινόμενα λυπηρά» χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ προσθέτοντας πως δικαιώθηκαν οι 11 που επέλεξαν να αποχωρήσουν και να δημιουργήσουν την Νέα Αριστερά

«Δεν μπορείς να είσαι σε ένα κόμμα που η Όλγα Γεροβασίλη λέει 'μένουμε αλλά μην διχάζεις', φαίνεται ένα κόμμα το οποίο είναι οπαδικό»

«Καταλαβαίνω ότι τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχασε, δεν ήταν σωστή η παρέμβασή του λόγω timing. O κ. Κασσελάκης κέρδισε στα σημεία. Φαίνεται ότι έχει μεγάλο αριθμό οπαδών, έχει μία βάση ανθρώπων και λέει ότι ''θα τα αλλάξει όλα''. Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη ενισχύθηκαν πολιτικά»

Σχετικά με την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον ίδιο, σχόλιασε: «Του απάντησα, ήταν αντιφατικό από τη μια στιγμή να λεεί ότι ''όλα πάνε κακά, ότι το κόμμα είναι ένα μπάχαλο και μετά να λέει ότι εμείς φύγαμε γιατί χάσαμε, φύγαμε γιατί ήταν ένα κόμμα που δεν ήταν συγκροτημένο»

«Ο Τσίπρας με την παρέμβασή του ήθελε να ρίξει τον Κασσελάκη»

«Η παρέμβασή του Αλέξη δεν βοήθησε να γίνει μία πιο ουσιαστική συζήτηση, προσωπικά κατάλαβα ότι ήθελε να ρίξει τον κ. Κασσελάκη, όχι όμως για να επιστρέψει ο ίδιος. Δεν μπορείς να κάνεις ένα συνέδριο και να μην πεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 18% και είχε πρόβλημα αξιοπιστίας, γιατί ενισχύθηκε το αντι-συριζα ρεύμα, έπρεπε να συζητηθεί αυτό», τόνισε

«Η γραμμή μας είναι υπερ των συμμαχιών»

«Εμείς στη Νέα Αρίστερα ζητάμε στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να είναι σταναχωρημένος να μας ακούσει, να δει ότι θα γίνει ουσιαστική πολιτική συζητήση,έχουμε πραγματα να πουμε στην κοινωνία, απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, η γραμμή μας είναι υπερ των συμμαχιών. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια λέμε ότι πρέπει να γίνει μία μεγάλη συμμαχία με τους παραγωγούς και τους καταναλωτές», δήλωσε

Γιατί λέμε όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Ερωτηθείς γιατί διαφωνούν με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εξήγησε: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν ''απαντούν'' σε αρκετά ζητήματα, όπως στο ότι έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς των καθηγητών στην Ευρώπη, στο ότι είμαστε οι χειρότεροι στην φοιτητική μέριμνα. Δεν θα γίνει αναβάθμιση στα δημόσια πανεπιστήμια».

Τέλος διερωτήθηκε: «Αν είναι μη κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια γιατί θα βοηθήσουν τον ανταγωνισμό; αρα ή θα είναι 'μούφα' μη κερδοσκοπικά, ή θα μας πουν ότι 'εμείς θέλουμε τους επιχειρηματίες για να βγάλουν κέρδος' ή θα πρέπει να μας εξηγήσουν γίατι θεωρούν ότι τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα φέρουν ανταγωνισμό αφού δεν υπάρχει το στοιχείο του κέρδους;»

Πηγή: skai.gr

