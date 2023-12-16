«Όταν ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει με μόνιμο τρόπο, τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για το κοινωνικό κράτος, για εισοδηματική πολιτική», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης.

Με αφορμή την αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για τον έγγαμο με παιδί, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «αυτός είναι ένας προϋπολογισμός στήριξης της οικογένειας. Το είχαμε υποσχεθεί στο προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Αναφορικά με την τροπολογία για τους παράτυπους μετανάστες και την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Θεοχάρης σχολίασε: «Είναι μία απόφαση ρεαλισμού, δεν είναι μία απόφαση πέρα των ευρωπαϊκών δεδομένων. Η Ιταλία δίνει στα 2 χρόνια άδειες. Είναι μία λογική απόφαση, δίνει λύση στο μεγάλο πρόβλημα με τις κενές θέσεις εργασίας»

«Ο κ. Σαμαράς έχει πολύ ισχυρές απόψεις, εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της παράταξης. Πρέπει να εκφράζονται οι απόψεις γιατί μέσα από τη σύνθεση των απόψεων βγαίνει η πολιτική, την ευθύνη της οποίας έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

