«Ο κόσμος δεν πρέπει να έχει το άγχος ότι υποχρεωτικά πρέπει να πάει να διαλέξει τιμολόγιο ρεύματος. Σκεφτήκαμε τους ανθρώπους που δεν έχουν τον χρόνο και τη γνώση και προσπαθήσαμε να το απλουστεύσουμε με το πράσινο τιμολόγιο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως επισήμανε η κα Σδούκου «αντικειμενικά, το κίτρινο τιμολόγιο είναι το φθηνότερο γιατί στο τέλος του μήνα σε χρεώνει με αυτό ακριβώς που έχεις καταναλώσει. Μία επιχείρηση που καταναλώνει πολλές κιλοβατώρες και την ενδιαφέρει το κόστος ενέργειας, τη συμφέρει να είναι στο κίτρινο τιμολόγιο», ενώ για το πορτοκαλί τιμολόγιο τόνισε ότι «είναι το τιμολόγιο του μέλλοντος, εκεί θα πάμε κάποια στιγμή».

Ερωτηθείσα για το πως θα κυμανθούν οι τιμές το νέο έτος, η κα Σδούκου απάντησε ότι «διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μία αποκλιμάκωση στις τιμές».

«Μας ενδιαφέρουν οι τιμές και όχι τα χρώματα. Μας ενδιαφέρει να πέσουν οι τιμές και να γίνουν ανταγωνιστικές», πρόσθεσε.

