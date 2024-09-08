Σήμερα, Κυριακή 8/9, στις 10.00-13.00 θα γίνει η κρίσιμη ψηφοφορία για την πρόταση μομφής κατά του Στ. Κασσελάκη, που κατέθεσαν χθες οι «87» (συνοδευόμενη από 100 υπογραφές), στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
Στη θυελλώδη συνεδρίαση, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε εκλογή προέδρου, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του κόμματος αλλά δεν κατέθεσε πρόταση μομφής.
Η σημερινή ψηφοφορία θα είναι μυστική, καθώς 122 ψήφισαν υπέρ της μυστικής ψηφοφορίας και 90 υπέρ της φανερής, που υποστήριζε το «στρατόπεδο» Κασσελάκη.
Ο Στέφανος Κασσελάκη εμφανίστηκε εκνευρισμένος από την πολύωρη διαδικασία.
Συγκεκριμένα ο Στέφανος Κασσελάκης ήθελε η ψηφοφορία να είναι ανοικτή και ονομαστική. Αντίθετα οι αμφισβητίες ήθελαν η ψηφοφορία να είναι μυστική και να στηθεί κάλπη. Καθώς υπήρχε διαφωνία επιχειρηματολόγησαν τρία άτομα από κάθε πτέρυγα για το πώς θα ψηφίσουν για να προκύψει η απόφαση για το πώς θα γίνει η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής.
