ΣΥΡΙΖΑ: Κατατέθηκε η πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη

Κατατέθηκε τελικά η πρόταση μομφής των «87» (συνοδευόμενη από 100 υπογραφές) κατά του Στέφανου Κασσελάκη. Η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί σε εσωκομματικές εκλογές.

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία για την πρόταση μομφής. Θα προηγηθεί ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός σχετικά με το πόσο η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή ή μυστική. Ειδικότερα, πρώτα θα γίνει ψηφοφορία για το εάν θα είναι φανερή ή μυστική η ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας και μετά θα γίνει η «κανονική» ψηφοφορία.

Τοποθετούνται 3 μέλη υπέρ της μυστικής και 3 μέλη υπέρ της φανερής, και μετά θα γίνει ψηφοφορία για την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής.



ΟΙ 6 ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥΝ ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ / ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:



ΦΑΝΕΡΗ:



Τζάκρη

Παππάς

Σβίγκου



ΜΥΣΤΙΚΗ:



Αλεξιάδης

Παναγιώτοπουλος (όχι ο βουλευτης)

Μαντζουράνης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από την αίθουσα εκνευρισμένος λέγοντας: «Όταν αποφασίσετε πώς θα ψηφίσετε, για να ψηφίσετε, θα γυρίσω»



Για να περάσει η πρόταση μομφής χρειάζεται το 50% συν έναν του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

"Μόνη λυτρωτική λύση οι νέες εκλογές προέδρου"

«Λάθη πολιτικής και πολιτικών σχεδιασμών συγχωρούνται, αλλά το να πορεύεσαι χωρίς ήθος και αξίες δεν συγχωρείται» ξεκαθάρισε η Όλγα Γεροβασίλη στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βάλλοντας κατά του Στέφανου Κασσελάκη.



«Μόνη λυτρωτική λύση είναι να πάμε σε νέες εκλογές Προέδρου» υπογράμμισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εκ των επικεφαλής της ομάδας των «87». Είχε προηγηθεί η πρόταση μομφής των «87». Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ.

Απειλές, διχασμό, απρέπεια, κακία ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο. Ακούσαμε και προσβολές. Δεν έχουν αυτά σχέση με τις αξίες της Αριστεράς. Το νέο, σημείωσε στην παρέμβασή της, δεν είναι ηλικιακό. Είναι ιδεολογικό.

"Πρόεδρε, όταν υπάρχει φωτιά δεν τη βοηθάς να φουντώσει"

Μήνυμα στον Στέφανο Κασσελάκη έστειλε στην τοποθέτησή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς. "Πρόεδρε, όταν υπάρχει φωτιά, δεν πρέπει να τη βοηθάς να φουντώνει, αλλά να σβήνει. Εδώ υπάρχουν σύντροφοι, όχι εντελλόμενα. Αλλά και σύντροφοι, που κάνουν μεγάλα λάθη" ξεκαθάρισε ο κ. Παππάς.

‘’Δεν βλέπω υπονομευτές ή εντελλόμενα συμφερόντων. Στην αντίθετη άποψη να μην αποδίδουμε αλλότρια κίνητρα. Δεν μπορούν, επίσης, να υπάρχουν και προειλημμένες αποφάσεις για διαφωνίες’’ τόνισε ο νέος πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

"Υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας στο κόμμα"

Υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας στο κόμμα. Και ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για το πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ο τέως επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος, ξεκαθάρισε ο κ. Φάμελλος.

Κατά την ομιλία του ο βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, και αυτό θα γίνει αποκλειστικά με διαδικασία εκλογής νέου προέδρου. Συνέδεσε μάλιστα τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση με αυτές στο ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας την επιθυμία ο ΣΥΡΙΖΑ να προηγηθεί.

"Πίστεψα στον Κασσελάκη, αλλά δεν κάνει..."

Αυτοκριτική για την υποστήριξή του στον Στέφανο Κασσελάκη έκανε ο Παύλος Πολάκης.«Πίστεψα στον Κασσελάκη και τον στήριξα, αλλά έπεσα έξω. Δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» διεμήνυσε στην ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ευθέως θέμα ηγεσίας. «Καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό.

O Παύλος Πολάκης ζήτησε εκλογή προέδρου και δεν κατέθεσε πρόταση μομφής, ενώ ανέπτυξε το πρόγραμμά του για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε προηγηθεί η πρόταση μομφής των «87».

Μιλώντας νωρίτερα για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι επέδειξε μια μη ορθή συμπεριφορά. «Παρασύρθηκα από ένα θεατρικό παιχνίδι και όταν αυτό αποδείχθηκε η δική μου ηθική επέβαλε τη διόρθωση του λάθους. Προτίμησα να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και ας ήξερα ότι θα δω πρωτοσέλιδα ότι ο Κασσελάκης υποτάχθηκε στον Πολάκη».

"Μόνος του τα λέει, μόνος του αλλάζει αμέσως ότι λέει και πανηγυρίζει κιόλας"

Σημεία ομιλίας Θανάση Θεοχαρόπουλου στην Κ.Ε:|



• Η σημερινή διχαστική ομιλία του Στεφάνου Κασσελάκη επιβεβαιώνει πλήρως τους λόγους που καταθέσαμε πρόταση μομφής.

• Έχουμε στρατηγική διαφωνία με την συνεχιζόμενη ρευστοποίηση του κόμματος από τον πρόεδρο του, με την συνεχιζόμενη παραγωγή εσωστρέφειας αντί για παραγωγής πολιτικής με ευθύνη του Στέφανου Κασσελακη. Με τις προτάσεις του που οδηγούν σε προσωποπαγές, συγκεντρωτικό κόμμα. Με την άρνηση του Στέφανου Κασσελάκη για προοδευτικές συμμαχίες και να αναλάβει ηγετικό ρόλο το κόμμα μας για αυτές, απέναντι στις αποφασεις που λαμβάνει η Κ.Ε. του κόμματος. Καταστρατηγεί ο πρόεδρος τις ίδιες τις αποφάσεις του κομματος.

• Είπε ο πρόεδρος ότι κάποιοι λένε να φύγει ο Κασσελάκης αντί να φύγει ο Μητσοτάκης. Το να φύγει ο Μητσοτάκης εμείς το λέμε χρόνια τώρα και σήμερα ακόμη πιο δυνατά, όχι ένα χρόνο μόνο. Για να φύγει ο Μητσοτάκης όμως χρειάζεται να αλλάξει η ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Είναι ο προϋπόθεση γιατί ο σημερινός πρόεδρος ρευστοποιεί το κόμμα.

• Το δίλημμα δεν είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος. Το δίλημμα είναι "ή αλλάζει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, η αλλιώς βουλιάζει".

• Μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης για αδυσώπητη γραφειοκρατία και μετά είπε δεν πάει στην βάση αλλά παλεύει να κρυφτεί πίσω από γραφειοκρατίες.

• Μόνος του τα λέει, μόνος του αλλάζει αμέσως ότι λέει και πανηγυρίζει κιόλας. Μόνος του λέει ότι θα διαλύσει τις οργανώσεις μελών μόνος του μετά λέει μέσα σε λίγες ώρες ότι θα τις αυξήσει και πανηγυρίζει ότι το παίρνει πίσω!

• Ομνύει δεκάδες φορές στην βάση αλλά αρνείται να πάει στη βάση και στην προηγούμενη Κ.Ε. με το δημοψήφισμα για συνεργασίες και τώρα για εκλογή από τη βάση. Φοβάται τη βάση και κρύβεται.

• Απειλεί με διαγραφές και προγραφές και μας αναφέρει ότι παράδειγμα του στο θέμα αυτό είναι η ΝΔ και η Δεξιά με το δικό της καταστατικο!

• Για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να πάμε στη βάση και τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν για την ηγεσία του.

"Η ενότητα, η συλλογικότητα, η σοβαρότητα μπορούν και πρέπει να κυριαρχήσουν"

Την αναγκαιότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπογράμμισε στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η γραμματέας, Ράνια Σβίγκου, ενώ αναφερόμενη στα εσωκομματικά πρόσθεσε: «Η ενότητα, η συλλογικότητα, η σοβαρότητα μπορούν και πρέπει να κυριαρχήσουν».

Αφού ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη να «μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική αντιπολίτευση» υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και πολιτών. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η χώρα και η κοινωνία χρειάζονται μια συνεργασία. Αλλά όχι οποιαδήποτε συνεργασία. Πρέπει να έχει στέρεες βάσεις, να είναι διαφανής απέναντι στους πολίτες και να διαπνέεται από μια καθαρή και συνολική προγραμματική συμφωνία. Χωρίς "πάρε - δώσε" κάτω από το τραπέζι, χωρίς ρευστοποιήσεις κομμάτων, με συντεταγμένο τρόπο. Και φυσικά, σε αυτή την προσπάθεια για συνεργασία, σε αυτό τον διάλογο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως η αξιωματική αντιπολίτευση, ως το μεγαλύτερο προοδευτικό κόμμα πρέπει να πρωταγωνιστεί και να παίρνει πρωτοβουλίες».

Αναφέρθηκε όμως και στα εσωκομματικά και προέταξε την ανάγκη της ενότητας: «Τον τελευταίο χρόνο περάσαμε μια περίοδο δύσκολη. Μια περίοδο δοκιμασίας για το κόμμα μας. Με διασπάσεις, με αποχωρήσεις, με προστριβές, με μια παραλυτική εσωστρέφεια δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, πληγώσαμε τον κόσμο μας. Με λάθη, με εσωστρέφεια, με παραγοντισμούς, με καθημερινές διαδικτυακές συγκρούσεις, με προσωπικές μάχες που δεν αφορούν κανέναν, και σίγουρα όχι τους πολίτες. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι ένα κόμμα που μας χωράει όλους και όλες. Και θα πρέπει να χωράει κι όλο τον προοδευτικό κόσμο. Κάθε πολίτη, από την αριστερά μέχρι το δημοκρατικό κέντρο. Για αυτό από σήμερα, από τώρα, έχουμε υποχρέωση όλοι κι όλες μαζί, από τον πρόεδρό μας μέχρι και το τελευταίο μέλος να προτάξουμε την ενότητα μέσα από τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Να αγωνιστούμε για το συλλογικό "εμείς", κι όχι για το κούφιο "εγώ"».

Κλείνοντας είπε: «Να θυμηθούμε ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν με αγώνες, κι όχι από τα κανάλια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πληκτρολόγια. Πάνω από όλα, όμως, να θυμηθούμε ότι ο αντίπαλός μας είναι ο Κ. Μητσοτάκης και οι πολιτικές του. Εδώ μέσα δεν υπάρχουν αντίπαλοι, δεν υπάρχουν εχθροί, δεν υπάρχουν υπονομευτές. Η ενότητα, η συλλογικότητα, η σοβαρότητα μπορούν και πρέπει να κυριαρχήσουν».

"Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου"

«Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου» ήταν το μήνυμα του Στέφανου Κασσελάκη νωρίτερα κατά την ομιλία του στην ΚΕ. «Οσο ελκυστικό κι αν είναι να σηκώνεις το γάντι, επιλέγω τήρηση της νομιμότητας και του καταστατικού. Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η βάση θα κρίνει τη μομφή… Εκλέχτηκα να τα αλλάξω όλα, να διαλύσω κάθε φράξια κάθε μαγαζί και παραμάγαζο, τέλος οι βαρονίες, τέλος ο συνασπισμός φραξιών» διεμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



«Αντί κάποιοι να λένε σε αυτούς φύγετε, λένε στον πρόεδρό τους φύγε. Ζούμε ως κόμμα αυτό που έχει πει ο Γκράμσι “το παλιό έχει πεθάνει και το νέο αργεί να γεννηθεί”. Και το παλιό κάνει ό,τι κάνει πάντα, θα αρνείται ότι ξεπεράστηκε και θα εμποδίζει το νέο να γεννηθεί».

«Οποτε πάω να φύγω μπροστά, μια ριζική αλλαγή, βρίσκομαι εγκλωβισμένος από ένα σύστημα που έχει φτιαχτεί για να μην αλλάζει τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάζει ή βουλιάζει, αυτή είναι η αλήθεια. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να γεννηθεί το νέο και το καινούργιο. Ο αγώνας είναι δύσκολος και άνισος. Το ξέφωτο για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το καταστατικό συνέδριο», είπε επίσης ο Στέφανος Κασσελάκης.

"Μετέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ σε Τραμπικό μόρφωμα"

«Ο κύριος Κασσελάκης επιβεβαίωσε σήμερα ότι στα στελέχη που συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά προσφέρθηκαν θέσεις, καρέκλες και αξιώματα. Η αποχώρηση από το κόμμα Κασσελάκη δεν έγινε για τις καρέκλες λοιπόν αλλά επειδή ήταν πέρα από προφανής η πορεία εκφυλισμού, η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε Τραμπικό μόρφωμα, η γελοιοποίηση, η απαξίωση και τελικά η συρρίκνωση» αναφέρει η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ.

«Σε έναν σχεδόν χρόνο ηγεσίας Κασσελάκη, το κόμμα που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα μετατράπηκε σε ριάλιτι σόου παραγωγής τοξικότητας, παραπολιτικής και αντιπολιτικής, προσφέροντας σίγουρα πολύ καλύτερες υπηρεσίες στον κ. Μητσοτάκη από ότι αν είχε δεχτεί τελικά να γίνει Υπουργός του» τονίζει το κόμμα.

«Έναν χρόνο μετά επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Κασσελάκης και οι υποστηρικτές του είναι οι πραγματικοί υπονομευτές, όχι μόνο για το κόμμα τους αλλά για το σύνολο της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου» καταλήγει η Νέα Αριστερά.

