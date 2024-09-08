«Παροχές χωρίς αντίκρισμα, απουσία οράματος και μια υποκριτική αυτοκριτική, που δεν πείθει: αυτό ήταν το τρίπτυχο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τις χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Στ. Κασσελάκης για ομιλία Κυρ. Μητσοτάκη: «Κανένα όραμα, καμία έμπνευση, στείρα παροχολογία»

«Ο κ. Μητσοτάκης μοίρασε αυξήσεις που δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό, τον οποίο η κυβέρνησή του παρακολουθεί -όταν δεν σιγοντάρει- να τρέχει ανεξέλεγκτος. Κι όλα αυτά τη στιγμή που το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώνεται ραγδαία κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως φανερώνουν όλες οι σχετικές μελέτες. Επιχείρησε να βαφτίσει ως "μεγάλη επιτυχία" την ανακαίνιση κάποιων κτιρίων που στεγάζονται μονάδες Υγείας, τη στιγμή που το ΕΣΥ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επιχείρησε να χρυσώσει το χάπι της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, υποσχόμενος κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κάλυψη του κόστους των απογευματινών χειρουργείων για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Με άλλα λόγια, το καθολικό δικαίωμα της πρόσβασης στη δημόσια Υγεία, την οποία έχουν χτίσει οι ίδιοι οι πολίτες με τις εισφορές τους, πλέον θα εξαρτάται από ευκαιριακά κονδύλια, αλλά και από τη δήθεν γενναιοδωρία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας:

«Από 'κει και πέρα, συμπάσχουμε με την... αγανάκτηση που εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην Αττική, η οποία έφτασε μέσα στα σπίτια των κατοίκων εντός του αστικού ιστού». «Πέρα από την αγανάκτηση, όμως, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε και τίποτε άλλο. Αντιθέτως, κούνησε το δάχτυλο σε όσους δεν έχουν πληρώσει για ασφάλεια για φυσικές καταστροφές και υπενθύμισε την ατομική ευθύνη για τον καθαρισμό των οικοπέδων. Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, τα ακαθάριστα οικόπεδα φταίνε για το ότι 105.000 στρέμματα έγιναν στάχτη;», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Περιμένουμε, επίσης, τον κ. Μητσοτάκη να μας πει και τι έφταιξε για την καταστροφή της Θεσσαλίας από τις πλημμύρες, όπως και για την καταστροφή του Παγασητικού. Και βέβαια περιμένουμε να μας πει γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε ένα έργο για την αποκατάσταση των ζημιών», τονίζει και καταλήγει: «Μάταια, μάλλον, θα περιμένουμε να μας πει ο κ. Μητσοτάκης για τα Τέμπη και το μπάζωμα, αφού του αρέσει η κριτική και αγανακτεί με τα κακώς κείμενα. Όπως επίσης και για τις υποκλοπές και το Predator».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.