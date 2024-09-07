Πολάκης: Πίστεψα στον Κασσελάκη και τον στήριξα. Έπεσα έξω…. Δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Αυτοκριτική για την υποστήριξή του στον Στέφανο Κασσελάκη έκανε ο Παύλος Πολάκης. «Πίστεψα στον Κασσελάκη και τον στήριξα, αλλά έπεσα έξω. Δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» διεμήνυσε στην ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ευθέως θέμα ηγεσίας. «Καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό.

O Παύλος Πολάκης ζήτησε εκλογή προέδρου και δεν κατέθεσε πρόταση μομφής, ενώ ανέπτυξε το πρόγραμμά του για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε προηγηθεί η πρόταση μομφής των «87». Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ.

«Στηρίζω τη μομφή που κατατέθηκε. Αν δεν περάσει η πρόταση δυσπιστίας παραμένω. Καταθέτω υποψηφιότητα για την ηγεσία. Αν χάσω παραμένω. Δεν χρειαζόμαστε ένα κόμμα σαν της Ζωής Κωνσταντοπούλου» ξεκαθάρισε.



«Οδήγησε μόνος σου το κόμμα σε εκλογές» διεμήνυσε ο κ. Πολάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τους «87» να μείνουν στο κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης ανταπάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη και στα περί ομοφοβίας και lifestyle, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι «εγώ δεν ανέβασα τη Δώρα στη σκηνή, όπως εσύ τον Τάιλερ».

"Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου"

«Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου» ήταν το μήνυμα του Στέφανου Κασσελάκη νωρίτερα κατά την ομιλία του στην ΚΕ. «Οσο ελκυστικό κι αν είναι να σηκώνεις το γάντι, επιλέγω τήρηση της νομιμότητας και του καταστατικού. Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η βάση θα κρίνει τη μομφή… Εκλέχτηκα να τα αλλάξω όλα, να διαλύσω κάθε φράξια κάθε μαγαζί και παραμάγαζο, τέλος οι βαρονίες, τέλος ο συνασπισμός φραξιών» διεμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



«Αντί κάποιοι να λένε σε αυτούς φύγετε, λένε στον πρόεδρό τους φύγε. Ζούμε ως κόμμα αυτό που έχει πει ο Γκράμσι “το παλιό έχει πεθάνει και το νέο αργεί να γεννηθεί”. Και το παλιό κάνει ό,τι κάνει πάντα, θα αρνείται ότι ξεπεράστηκε και θα εμποδίζει το νέο να γεννηθεί».

Μιλώντας για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι επέδειξε μια μη ορθή συμπεριφορά. «Παρασύρθηκα από ένα θεατρικό παιχνίδι και όταν αυτό αποδείχθηκε η δική μου ηθική επέβαλε τη διόρθωση του λάθους. Προτίμησα να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και ας ήξερα ότι θα δω πρωτοσέλιδα ότι ο Κασσελάκης υποτάχθηκε στον Πολάκη».



Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Παύλος Πολάκης για «μασκαριλίκια του lifestyle» τάχθηκε κατά της χυδαιότητας και απάντησε: «Αγαπητέ Παύλο ανεβάζεις φωτογραφίες με τα ψαρέματα και την οικογένειά σου και καλά κάνεις. Πού αρχίζει και πού τελειώνει το lifestyle; Μήπως είναι αυτό αποδεκτό lifestyle επειδή είναι της αντρικής σχολής; Εγώ επιλέγω να κινούμαι και πάνω και κάτω από τα 200 μέτρα γιατί αυτή είναι η ζωή μου».

"Υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας στο κόμμα"

Υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας στο κόμμα. Και ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για το πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ο τέως επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος, ξεκαθάρισε ο κ. Φάμελλος.

Κατά την ομιλία του ο βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, και αυτό θα γίνει αποκλειστικά με διαδικασία εκλογής νέου προέδρου. Συνέδεσε μάλιστα τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση με αυτές στο ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας την επιθυμία ο ΣΥΡΙΖΑ να προηγηθεί.

