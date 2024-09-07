ΠΑΣΟΚ για ΔΕΘ: Ο Μητσοτάκης παραπέμπει …στο 2027 για να αποκρύψει την λεηλασία

Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ προσπάθησε με ημίμετρα να μπαλώσει λάθη των δικών του πολιτικών, ενώ παραπέμπει για καλύτερες μέρες τον ελληνικό λαό στο 2027, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής στο περιθώριο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 88η ΔΕΘ.

Εκτιμά δε πως αντί για «διπλή σύγκλιση», η συνολική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη οδηγεί σε απόκλιση, καθώς διευρύνονται οι εισοδηματικές και περιφερειακές ανισότητες, ενώ βάσει των περισσότερων δεικτών μεγαλώνει το χάσμα με την Ε.Ε.

«Ο φερετζές των δήθεν 12+1 αναπτυξιακών σχεδίων δεν μπορεί να κρύψει τον αποκλεισμό της ελληνικής Περιφέρειας από τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ ο πρωθυπουργός άφησε έξω από τη διαβούλευση για το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης του Ταμείου την τοπική αυτοδιοίκηση, δίχως αιδώ έθεσε ως στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων το 2027. Το τίμημα της συνειδητής επιλογής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πέντε χρόνια να μην έχει σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το πληρώνουν οι ηπειρωτικές κυρίως περιφέρειες της χώρας που παρακμάζουν και ερημώνουν.», αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετική του ανακοίνωση.

Οι εξαγγελίες, δε, για την αναμόρφωση του στεγαστικού προγράμματος, συνοψίζει πως, συνιστούν ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις τρομακτικές αυξήσεις των ενοικίων που προκλήθηκαν λόγω των πολιτικών του κερδοσκοπικού οπορτουνισμού που εφάρμοσε.

«Σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τη δήθεν προστασία των εισοδημάτων, ο κ. Μητσοτάκης παραπέμπει …στο 2027, για να αποκρύψει την πρωτοφανή λεηλασία, -με την ανοχή της κυβέρνησης-, της αγοραστικής δύναμης των πιο ευάλωτων πολιτών και των μεσαίων στρωμάτων από την ιλιγγιώδη αθροιστική πληθωριστική πίεση τα τελευταία τρία χρόνια. Επιπλέον, οι όποιες μειώσεις φόρων και εισφορών δεν πρόκειται αποφέρουν αισθητή ανακούφιση στους εργαζόμενους, λόγω της μη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση παίρνει πίσω από τη μια τσέπη ό,τι δίνει από την άλλη», προσθέτει.

Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για το δημόσιο σύστημα υγείας, υπογραμμίζει ότι, σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν τη δραματική κατάσταση που έχει περιέλθει το ΕΣΥ, καθώς η κυβέρνηση δεν πιστεύει στον δημόσιο χαρακτήρα που οφείλει να έχει το αγαθό της υγείας.

«Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να τονώσει το ηθικό της συντηρητικής παράταξης για να αντέξει μέχρι το 2027 ήταν εμφανής, όμως ο λαός δεν πρόκειται αντέξει τις επιπτώσεις των πολιτικών του έως τότε. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει τίποτε να περιμένει από ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση χωρίς ενσυναίσθηση και στρατηγικό σχέδιο για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών.Η ώρα της μεγάλης προοδευτικής αλλαγής έχει έλθει. Ο αξιόπιστος προγραμματικός χάρτης που θα ξεδιπλώσει την ερχόμενη Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της ΔΕΘ θα αποτελέσει την αφετηρία μια νέας πορείας για μια ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία», καταλήγει.

