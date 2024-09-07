ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης έφυγε εκνευρισμένος από την ΚΕ

Πρώτη νίκη των «87» και του Παύλου Πολάκη, καθώς στην ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τελικά η μυστική ψηφοφορία για την πρόταση μομφής.

Η ψηφοφορία τελικά θα γίνει αύριο, Κυριακή 8/9, στις 10.00-13.00.

122 ψήφισαν υπέρ της μυστικής ψηφοφορίας

90 υπέρ της φανερής που υποστήριζε το «στρατόπεδο» Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκη εμφανίστηκε εκνευρισμένος από την πολύωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από την αίθουσα εκνευρισμένος λέγοντας: «Όταν αποφασίσετε πώς θα ψηφίσετε, για να ψηφίσετε, θα γυρίσω».

Συγκεκριμένα ο Στέφανος Κασσελάκης ήθελε η ψηφοφορία να είναι ανοικτή και ονομαστική. Αντίθετα οι αμφισβητίες ήθελαν η ψηφοφορία να είναι μυστική και να στηθεί κάλπη. Καθώς υπήρχε διαφωνία επιχειρηματολόγησαν τρία άτομα από κάθε πτέρυγα για το πώς θα ψηφίσουν για να προκύψει η απόφαση για το πώς θα γίνει η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής.

Αυτό αφορούσε και το σκωπτικό σχόλιο του Στέφανου Κασσελάκη στους δημοσιογράφους, σε κάποια στιγμή που βγήκε για λίγο από την αίθουσα. Όταν μάλιστα δημοσιογράφος τον ρώτησε «γιατί να είναι τρεις από κάθε άποψη και όχι ένας», είπε: «για να σας απαντήσω θέλω πρώτα να επιχειρηματολογήσουν τρία άτομα».

ΟΙ 6 ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ / ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:



ΦΑΝΕΡΗ:



Τζάκρη

Παππάς

Σβίγκου



ΜΥΣΤΙΚΗ:



Αλεξιάδης

Παναγιώτοπουλος (όχι ο βουλευτής)

Μαντζουράνης

Για να περάσει η πρόταση μομφής χρειάζεται το 50% συν έναν του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

"Μόνη λυτρωτική λύση οι νέες εκλογές προέδρου"

«Λάθη πολιτικής και πολιτικών σχεδιασμών συγχωρούνται, αλλά το να πορεύεσαι χωρίς ήθος και αξίες δεν συγχωρείται» ξεκαθάρισε η Όλγα Γεροβασίλη στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βάλλοντας κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

«Μόνη λυτρωτική λύση είναι να πάμε σε νέες εκλογές Προέδρου» υπογράμμισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εκ των επικεφαλής της ομάδας των «87». Είχε προηγηθεί η πρόταση μομφής των «87». Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 8.30 το βράδυ.

Απειλές, διχασμό, απρέπεια, κακία ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο. Ακούσαμε και προσβολές. Δεν έχουν αυτά σχέση με τις αξίες της Αριστεράς. Το νέο, σημείωσε στην παρέμβασή της, δεν είναι ηλικιακό. Είναι ιδεολογικό.

Σημεία από την ομιλία Όλγας Γεροβασίλη στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Λάθη πολιτικής και πολιτικών σχεδιασμών συγχωρούνται, αλλά το να πορεύεσαι χωρίς ήθος και αξίες δεν συγχωρείται.

Ακούμε για ενότητα, σύνθεση, υπευθυνότητα κλπ. αλλά τα εννοούμε όλα αυτά;

Απειλές, διχασμό, απρέπεια, κακία ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο. Ακούσαμε και προσβολές.

Δεν έχουν αυτά σχέση με τις αξίες της Αριστεράς.

Το νέο δεν είναι ηλικιακό. Είναι ιδεολογικό.

Χωρίς τις ίδιες αξίες και χωρίς σεβασμό τίποτα δεν μπορεί να είναι νέο.

800 «εγώ» είχε η ομιλία του Προέδρου και ελάχιστα «εμείς».

⁠Αμετροέπεια να λέει ο Πρόεδρος ότι έλιωσε σόλες στη χώρα έναν χρόνο, όταν εμείς έχουμε λιώσει χρόνια πολλά σόλες γι αυτό το κόμμα και από ένα μικρό κόμμα έγινε κυβέρνηση.

⁠Στο Συνέδριο ποτέ δεν υποχώρησα. Το Συνέδριο αποφάσισε να μην γίνουν εκλογές. Πολλά από εκείνα που είχα επισημάνει τότε ισχύουν δυστυχώς και σήμερα. Σεβάστηκα την απόφαση του Συνεδρίου και δήλωσα ότι θα δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών ενωμένοι.

Στον νομό μου στην Άρτα είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα αντίθετα με πολλούς άλλους νομούς και ακούσαμε σήμερα ότι δεν κάναμε τίποτα στις εκλογές.

Μόνη λυτρωτική λύση να πάμε σε νέες εκλογές Προέδρου.

