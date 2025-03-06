Η σημερινή πρόταση δυσπιστίας γίνεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθεια εκμετάλλευσης και εργαλειοποίησης ενός τραγικού δυστυχήματος τόνισε κατά την ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι αποτελεί μέρος ενός σχεδίου εργαλειοποίησης της αντιπολίτευσης, και γίνεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, μαζί με άλλα τρία κόμματα-κομμάτια ενός παζλ, το οποίο, όταν ήταν ενωμένο, πριν από ακριβώς 10 χρόνια, προσπάθησε να οδηγήσει τη χώρα μας στο γκρεμό.

Ο κ. Μαρινάκης επέκρινε εκείνες τις δυνάμεις που εκμεταλλεύονται την τραγωδία και τον πόνο των ανθρώπων, βρίσκοντας ευκαιρία «να αποκτήσουν υπόσταση, για να αποκτήσουν ένα σωσίβιο από την ανυπαρξία τους». Μιλήσατε και συνεχίζετε να μιλάτε και συγκάλυψη, μία έννοια που δυστυχώς, λόγω της δικής σας προπαγάνδας, έχει περάσει σε αρκετά μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, είπε ο κ. Μαρινάκης απευθυνόμενος στα κόμματα που υπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας. Αναρωτήθηκε μάλιστα «ποιον θέλουμε να συγκαλύψουμε; Υπάρχει κάτι από την ανακριτική διαδικασία, που έχει στείλει ο κύριος ανακριτής, έχει συντάξει κατηγορητήριο, και εμείς έχουμε πει όχι; Υπάρχει κάποιο πρόσωπο, που η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οι βουλευτές της ΝΔ, θέλουν να κρύψουν και να συγκαλύψουν; Υπάρχει κάποιο ερώτημα που εμείς έχουμε πει όχι; Ακόμα και σε αυτό που εσείς λέτε μπάζωμα με δόλο για συγκάλυψη, «ούτε ένας μάρτυρας» δεν υπάρχει που να λέει ότι πήρε κάποια εντολή από τον κύριο Τριαντόπουλο. Ούτε ένα στοιχείο, σε όλες αυτές τις σελίδες της πρότασης για προανακριτική, και, παρόλα αυτά εμείς, κι αυτή την κάνουμε δεκτή» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι όσοι έχουμε περάσει από δημόσια αξιώματα, να ξεκινήσουμε με ένα πολύ μεγάλο συγνώμη, για τις υποδομές, για το κράτος, για το σιδηρόδρομο, μνημονεύοντας μάλιστα, και το πόρισμα-«καταπέλτη» του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Τι είπε εθνικός οργανισμός διερεύνησης; Ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών συναντήθηκαν πολύ σημαντικά ανθρώπινα λάθη, τα οποία θα διερευνήσει η δικαιοσύνη -εμείς δεν είμαστε δικαστές, ούτε πρόκειται να γίνουμε- με πολύ μεγάλες αδυναμίες, αστοχίες, καθυστερήσεις του ελληνικού κράτους. Ποια λοιπόν είναι η συζήτηση; Η συζήτηση για την κυβέρνηση είναι, τι έχει κάνει για το σιδηρόδρομο και τι σκοπεύει να κάνει τα περίπου δύο χρόνια που ακολουθούν μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Και ακούσαμε τον πρωθυπουργό να παρουσιάζει μία σειρά από αλλαγές, βελτιώσεις για το σιδηρόδρομο, την ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης, τις κάμερες, το νέο προσωπικό, αλλά και για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων».

Παρατήρησε επίσης ότι, «αναζητώντας τις σχετικές προτάσεις των κομμάτων, που κατέθεσαν την πρόταση δυσπιστίας, βρήκε τα εξής: Το ΠΑΣΟΚ, τελευταία φορά που μίλησε για το σιδηρόδρομο ήταν όταν κατέθεσε τον Μάρτιο του 2023, πριν τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023, μία πρόταση που περιείχε τέσσερις επιμέρους προτάσεις, γενικόλογες, για τον σιδηρόδρομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, διά του προέδρου του Σ. Φάμελου, μάς κατέθεσε μία εθνική στρατηγική την οποία είχε συντάξει ο κύριος Σπίρτζης, όχι πριν τις εκλογές του 2023, αλλά πριν τις εκλογές του 2019. Ενώ, δεν βρήκα κάτι από την κ. Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, που είναι τόσο πολύ ευαίσθητη με το συγκεκριμένο ζήτημα», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Αυτό δείχνει και την απόλυτη υποκρισία» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης, και συνέχισε: «Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο έρχεστε και λέτε στους πολίτες, στα πολλά νέα παιδιά, για τις πολλές αδυναμίες του κράτους. Δεν έρχεστε να πείτε τίποτα διαφορετικό σε αυτή την αίθουσα... Μας είπανε όλοι πόσο κακιά είναι αυτή η κυβέρνηση. Δε μας είπαν όμως τι θα ήθελαν ή θα μπορούσα να κάνουν καλύτερα. Διότι εμείς έχουμε να πούμε πράγματα για το κράτος. Έχουμε να μιλήσουμε για το "112", που, όπως είπε ο εισαγγελέας της δίκης για το Μάτι, αν υπήρχε, θα είχε σώσει πολλούς συνανθρώπους μας».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο «τι διακυβεύεται» στην ψηφοφορία της Παρασκευής επί της πρότασης δυσπιστίας, «αν και έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στην πιο αρραγή κοινοβουλευτική ομάδα που είχε ποτέ η ΝΔ».

«Ψηφίζοντας κατά της πρότασης δυσπιστίας, δίνεται η δυνατότητα σε μία κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες για άλλα δύο χρόνια, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της [. . .] και που έχει πολλά ακόμα να κάνει. Σε περίπτωση που οι βουλευτές κάνουν δεκτό το αίτημα σας, τι θα έχουμε; Εκλογές! Με ποιο προεκλογικό πρόγραμμα; Συμφωνείτε μεταξύ σας; Όπως συμφωνήσατε για να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας, συμφωνείτε για πολύ βασικά ζητήματα; Στην εξωτερική πολιτική, έχετε κοινές θέσεις; Όχι. Δεν σας νοιάζει πως θα κυβερνηθεί η χώρα. Δεν έχετε βγει ποτέ από το καλούπι στο οποίο έχετε κλειστεί… Δεν έχετε δει τι γίνεται στον κόσμο. Δεν σας ενδιαφέρει που θα πάει χώρα», είπε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «οφείλουμε, το "ποτέ ξανά" να έχει νόημα. Να μεταφράζεται σε πράξεις και όχι σε θεωρίες και καταγγελίες. Και πιστέψτε με, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έχει νόημα αυτό το "ποτέ ξανά". Αλλά θα κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν θα σας επιτρέψουμε να διαλύσετε την χώρα»

Μετά την ομιλία του κ. Μαρινάκη, ζήτησαν να παρέμβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, με τον Κ. Χήτα της Ελληνικής Λύσης να ζητά να μάθει ποιος πλήρωσε για το "μπάζωμα". Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τελευταία δημοσκόπηση, που όπως είπε, δείχνει μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων να λένε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση. Ο Ν. Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά διαφώνησε στο ότι η κυβέρνηση δεν είπε πουθενά "όχι". Είπε συγκεκριμένα ότι η ΝΔ αρνήθηκε την κατάθεση των μηχανοδηγών στην Εξεταστική για τα Τέμπη ότι και ο κρατικός ΟΣΕ κατέστρεψε τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ο Κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι η κυβέρνηση, που μιλά για αξιοκρατία στο Δημόσιο, είναι αυτή που έβαλε με ρουσφέτι για δουλειά τον σταθμάρχη, ενώ δεν έφερε ακόμα το αποσβεστικό νόμο για τις ευθύνες των υπουργών. Εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Αλ. Καζαμίας, είπε ότι ο κ. Μαρινάκης ήρθε να μιλήσει μεσάνυχτα με τους βρυκόλακες, φράση που προκάλεσε την αντίδραση του προεδρεύοντος Γ. Γεωργαντά. Τι μηχανισμούς προπαγάνδας έχει η Πλεύση ελευθερίας; Εσείς έχετε όλους τους μηχανισμούς προπαγάνδας, είπε ο κ. Καζαμίας.

Απαντώντας, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι παρεμβάσεις ήταν άνευ ουσίας και ότι επιβεβαίωσαν «τις φοβίες κάθε λογικού πολίτη, για το τι θα πάθει χώρα, αν γίνει αυτή η πρόταση δυσπιστίας, συγκυβέρνηση.».

Στην ερώτηση για το ποιος πλήρωσε αυτό που αποκαλούν "μπάζωμα", επανέλαβε ότι για δαπάνες που κάνει η αυτοδιοίκηση, εν προκειμένω η περιφέρεια, οι αρμόδιοι υπουργοί κάνουν έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. «Με τη δική σας λογική πρέπει, κάθε φορά, που πηγαίνει κατηγορούμενος ένας αυτοδιοικητικός, να πηγαίνει και ο υπουργός Οικονομικών και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Με συγχωρείτε γι' αυτό που θα πω, αλλά είστε ανίδεοι. Δεν έχετε ιδέα τι σας γίνεται. Είστε επικίνδυνοι και το δείξατε όταν κυβερνήσατε [. . .] «τι πήγαμε να πάθουμε με αυτά που λέτε».

Όσο για τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι αυτοί που τις επικαλούνται δεν αναφέρθηκαν σε μία σημερινή ερώτηση, τι ποσοστό των Ελλήνων πιστεύει ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών: 82,4%, Ένα από τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά όλων των ερωτήσεων με βάση τις απαντήσεις των πολιτών, είπε ο κ. Μαρινάκης.

Όσο για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, και τη νομοθετική πρωτοβουλία για την αποσβεστική προθεσμία, ο κ. Μαρινάκης είπε προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ξεχνά τον πρώην υπουργό, που λέγεται Σπίρτζης: Αυτός ο υπουργός, αν φέρει κάποια στιγμή, κάτι η δικαιοσύνη, δεν θα πάθει τίποτα. Γιατί γι αυτόν, μετράει αλλιώς η παραγραφή, είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο λογοπαίγνιο του κ. Καζαμία για τους βρυκόλακες λέγοντας ότι αυτό δείχνει «το πόσο σοβαρά τελικά αντιμετωπίζεται το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Μόνο ψήφους βλέπετε και εργαλειοποίηση. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά συγκλονίζεται, δεν έρχεται στη Βουλή ούτε για προσωπικές επιθέσεις ούτε για χαρακτηρισμούς [. . .] Το βρυκόλακας σας το επιστρέφω, στο κόμμα σας και σε άλλα κόμματα. Υπάρχουν κάποιοι, που δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους, που έχουν χάσει τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους φίλους τους, βλέπουν το πολιτικό τους σωσίβιο. Ψάξτε τους ορισμούς των λέξεων και ελάτε ξανά να τα πείτε…» είπε ο Π. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

