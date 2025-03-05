Σφοδρή επίθεση εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατέθεσαν την πρόταση δυσπιστίας και ειδικά κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, από το βήμα της Βουλής, χαρακτηρίζοντάς την «προαναγγελθείσα» και αμφισβητώντας τη σοβαρότητα της κίνησης.

Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είχαν το καθένα μόνο του την κοινοβουλευτική δύναμη να καταθέσει την πρόταση, γεγονός που οδήγησε σε δημόσια διαβούλευση μεταξύ τους.

«Τόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε τα ζητήματα, που δεν μπορέσατε καν να συμφωνήσετε», σημείωσε, ενώ επεσήμανε πως τα επιχειρήματα που ακούγονται είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς είχαν τεθεί και στην προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας.

«Είναι ενδιαφέρον ότι εδώ ακούγονται και ξανακούγονται τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας, η οποία περιείχε ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Το ζήτημα είναι τι προσδοκάτε από αυτό» τόνισε ο κ. Βορίδης.

Ο ίδιος ακολούθως συνέχισε: «να υποθέσω ότι μετά από δύο χρόνια κυβερνητικής θητείας δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα διαφωνίας με την κυβερνητική πολιτική που να τα θεωρείτε μείζονα ώστε να τα συμπεριλάβετε στην πρόταση δυσπιστίας . Να υποθέσω ότι με τα υπόλοιπα σημεία της κυβερνητικής πολιτικής δεν διαφωνείτε τόσο, ώστε να τα συμπεριλάβετε και θέλετε μόνο να επαναφέρετε αυτά που ήδη έχουν κριθεί με την προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας από την οποία έχετε πάρει κοινοβουλευτική απάντηση».

«Εάν η άποψή σας είναι ότι ο πρωθυπουργός είναι ύποπτος, γιατί δεν τον συμπεριλάβατε στην προανακριτική επιτροπή;», κατέληξε ο κ. Βορίδης, υποστηρίζοντας πως η απάντηση στην πρόταση δυσπιστίας θα δοθεί την Παρασκευή.

«Ζητάτε να πέσει η κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές. Ρωτώ το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υλοποιήσετε αυτό το σχέδιο με αυτόν τον τρόπο με τη λεγόμενη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να έρθει μία κυβέρνηση με εσάς κ. Δουδωνή, με τον κ. Παππά και την κα. Κωνσταντοπούλου, αυτό το σχέδιο προτείνετε στον ελληνικό λαό;» σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας, διαμηνύοντας ότι «σε αυτό το σχέδιο καταστροφής της χώρας, την απάντηση θα την πάρετε την Παρασκευή».



