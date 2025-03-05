Live: Η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας

Ξεκίνησε στις 19.00 το απόγευμα η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που θα οδηγήσει και στη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας που έχει τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατώντας το κείμενο στα χέρια με τις υπογραφές τόσο των βουλευτών της Χαριλάου Τρικούπη όσο και εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύση Ελευθερίας και του Κινήματος Δημοκρατίας (6 βουλευτές), ανακοίνωσε νωρίτερα στο σώμα την κατάθεση της πρότασης. Το κείμενο υπογράφουν και οι ανεξάρτητοι Μπαράν Μπουρχάν, Γιάννης Σαρακιώτης και Ευάγγελος Αποστολάκης.

Παρακολουθήστε Live τη συζήτηση στη Βουλή:

