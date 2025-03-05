Χατζηδάκης για Τέμπη: Έχουμε 43 διαφορετικές διώξεις - Πού είναι η συγκάλυψη;

Για τα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για το δυστύχημα των Τεμπών και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤNews.

Αναφορικά με τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια δήλωσε ότι «οι διαδηλώσεις το δικαίωμα, του συνέρχεσαι είναι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο και αναφαίρετο δικαίωμα. Τα επεισόδια είναι πέρα από τους κανόνες τους αποδεκτούς. Θέλετε οι συγκεντρώσεις αυτές διαμαρτυρίας στέλνουν ένα μήνυμα με το μέγεθος τους. Τα επεισόδια από την άλλη πλευρά δεν προσθέτουν, αφαιρούν».

Στην ερώτηση πώς αντιλαμβάνεται την αναφορά του πρωθυπουργού, σήμερα, σε κύκλους οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν το εθνικό πένθος σε αιτία διχασμού απάντησε: «Κοιτάξτε, για να είμαι ευθύς, πρώτα απ΄ όλα οφείλω να πω ότι εδώ μιλάμε για μια τραγωδία. Και στην τραγωδία πάντοτε πρέπει να υπάρχει κάθαρση. Και αλίμονο στην κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση που νομίζει ότι αυτό μπορεί να συγκαλυφθεί. Οι ένοχοι, όποιοι είναι ένοχοι πρέπει να έχουν μια δίκαιη δίκη με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει εδώ δικαιοσύνη της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης. Υπάρχει η δικαιοσύνη που έτσι όπως απονέμεται με βάση τους συνταγματικούς κανόνες και αυτό είναι που πρέπει να γίνει».

«Προσέξτε να δείτε στην πράξη έχουμε αυτή την ώρα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο ότι ο πρωθυπουργός ο ίδιος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ότι παραιτήθηκε ο αρμόδιος υπουργός, ότι αποπέμφθηκε η διοίκηση του ΟΣΕ κτλ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε όχι μία και δύο, 43 διαφορετικές διώξεις. Επομένως, πού είναι η συγκάλυψη; Μπορούν να πουν ότι φανταζόμαστε ότι είναι εδώ και εδώ και εδώ και να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αλλά πέρα από το δημόσιο διάλογο, προφανώς να πάνε και τα σχετικά στοιχεία στη Δικαιοσύνη. Υπάρχει εφέτης ανακριτής» συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης.

