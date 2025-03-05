Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην αίθουσα της Ολομέλειας μεταφέρθηκε η ένταση στην πλατεία Συντάγματος, μετά το πέρας της νέας διαδήλωσης για τα Τέμπη, με την αντιπολίτευση να καταδικάζει τη χρήση δακρυγόνων και να κατηγορεί την κυβέρνηση για τη χρήση βίας και την πλειοψηφία να απαντά «η υπεράσπιση των μολότοφ είναι ντροπή».

«Οι φιλειρηνικές διαδηλώσεις είναι με τις μολότοφ; Υποστηρίζει η αντιπολίτευση αυτό που γίνεται έξω από τη Βουλή; Πέφτουν κατά ριπάς μολότοφ στους αστυνομικούς», υποστήριξε, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση «δεν θα επιτρέψει να επιστρέψουμε μια δεκαετία πίσω», λέγοντας πως «όποιος παρανομεί θα έχει τις συνέπειες».

«Πριν από ένα μήνα είχαμε ειρηνικές διαδηλώσεις. Από τη στιγμή που καταλάβατε τον κόσμο, τότε άρχισαν οι μολότοφ. Ποια είναι η διαφορά; Αρχίσατε να προσέχετε τις συγκεντρώσεις, αυτή είναι η διαφορά», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, προκαλώντας τη νέα αντίδραση του Θάνου Πλεύρη.

«Τι εννοείτε κύριε Γερουλάνο; Ότι τις μολότοφ τις βάζουν κάποιοι άλλοι; Προσχωρεί το ΠΑΣΟΚ στη θέση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ; Υπερασπίζεστε αυτούς που επιτίθενται σε αστυνομικούς; Έχουμε θρηνήσει νεκρούς από μολότοφ. Όσοι υπερασπίζονται μολότοφ, είναι ντροπή», κατήγγειλε.

«Η κυβέρνηση κάνει για δεύτερη φορά την επιλογή της βίας. Είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πλατεία έχει πνιγεί στα χημικά», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ενώ για αναίτια επίθεση στους διαδηλωτές μίλησε και ο Θανάσης Παφίλης.

«Να ξέρετε, λένε πως το “το ξύλο έχει δύο άκρες”. Παίρνετε τη μία, εάν ο λαός πάρει την άλλη, τότε δεν θα ξέρετε που θα κρυφτείτε» σημείωσε με νόημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για μια κυβέρνηση «έντρομη» που «καταφεύγει στη βία για να καθυποτάξει την κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

