Αγαπηδάκη: Οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζητάνε δικαιοσύνη και αλήθεια και είμαστε μαζί τους σε αυτό

Για εργαλειοποίηση και άγρια πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη, για υπονόμευση της δικαιοσύνης και της πίστης των πολιτών στη δημοκρατία, κατηγόρησε την αντιπολίτευση η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή.

«Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εργαλειοποίηση της τραγωδίας και το καπέλωμα των συλλαλητηρίων. Ούτε για την αλήθεια νοιάζεστε, ούτε για τη βελτίωση του σιδηροδρόμου, ούτε για τη δικαίωση των θυμάτων. Υποτιμάτε τους πολίτες, σε σημείο που νομίζετε ότι δεν θα καταλάβουν ότι προσπαθείτε να τους χειραγωγήσετε, αλλά ότι θα τους πείσετε ότι νοιάζεστε. Για το καλό τους επιθυμείτε να εργαλειοποιήσετε την τραγωδία των Τεμπών και τα συλλαλητήρια που εκφράζουν το κοινωνικό αίτημα για δικαιοσύνη και σύγχρονο κράτος. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά τι κάνετε και τα αξιολογούν όλα», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Όσα έγιναν στα Τέμπη είναι μια εθνική τραγωδία, ένα συλλογικό τραύμα. Ό,τι και αν κάνουμε από δω και πέρα, δεν μπορούμε να αναστρέψουμε την απώλεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Γι΄αυτό και έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί, σε ό,τι λέμε, εντός και εκτός Βουλής», ανέφερε και προσέθεσε: «Δεν περνάει μέρα να μη σκεφτώ τους ανθρώπους που ‘χάσαν τη ζωή και τα νιάτα τους, αλλά και τους συγγενείς των θυμάτων, την απώλεια τους, την απώλεια του παιδιού που ανέθρεψαν με αίμα και ιδρώτα, τους ανθρώπους που έχασαν συνανθρώπους, συντρόφους, συμφοιτητές, φίλους, για το πώς ζουν μέρα με τη μέρα, μετά από αυτό, ώρα με την ώρα. Αυτές τις μέρες γυρνάει στη χώρα μας ο Γεράσιμος. Η σκέψη μας είναι μαζί του και με τον Γολγοθά που έχουν μπροστά τους οι γονείς του. Και τίποτα λιγότερο δεν μπορώ να πω, παρά ότι αυτή η τραγωδία, οι συνέπειες της με συντρίβουν. Γιατί το πένθος δεν είναι προϊόν, δεν είναι πολιτικό εμπόρευμα. Οι ζωές που χάθηκαν δεν χωρούν σε προεκλογικά πανό».

Η κ. Αγαπηδάκη αναρωτήθηκε «πώς γίνεται κόμματα της αντιπολίτευσης να μοιράζουν αβασάνιστα, στον έναν και τον άλλον ευθύνες και μάλιστα ποινικές, ούτε καν πολιτικές, και ακόμα περισσότερο να προσβάλλουν τον αγώνα των συγγενών για απόδοση δικαιοσύνης, με την καπηλεία αυτού του αγώνα, για ψηφοθηρικούς λόγους».

«Αναπαράγετε διαλόγους των θυμάτων, χωρίς να σκέφτεστε ότι εκείνη την ώρα κάποιος γονιός σας ακούει να μιλάτε για το νεκρό παιδί του, για να κερδίσετε ψήφους!», είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας και κατήγγειλε σκόπιμη επιχείρηση διάβρωσης θεσμών και δημιουργίας πεποίθησης στους πολίτες ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

«Το σκοτώσατε!», ακούστηκε να φωνάζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν υπάρχει κανείς που να μην συντάσσεται με το αίτημα των πολιτών για δικαιοσύνη. Τι δικαιοσύνη ζήτησαν όμως οι πολίτες; Να βρούμε ένα δύο πολιτικούς, να τους χώσουμε φυλακή να τελειώνουμε; Ή να βρούμε ποιος έφταιξε, σε τι έφταιξε, γιατί έφταιξε, πόσο έφταιξε και να αποδοθεί στον καθένα η ευθύνη που του αναλογεί; Και να χρησιμοποιήσουμε τη δικαιοσύνη και τα συμπεράσματα αυτά, για να φτιάξουμε κάτι καλύτερο στη χώρα μας;», είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας και δήλωσε σίγουρη ότι η αντιπολίτευση θα δεχόταν αδιαμαρτύρητα να συγκαλυφθεί κάθε ευθύνη και υπαιτιότητα άλλου, που συμμετείχε στα αίτια αυτής της τραγωδίας, αρκεί να μπορούσε να έχει μία αμφίβολη και εύθραυστη ποινική δίωξη κατά ενός υπουργού της κυβέρνησης, ή ακόμα και του ίδιου του πρωθυπουργού, για να την εκμεταλλευθεί πολιτικά.

«Όμως οι πολίτες δε ζήτησαν αυτό. Οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων δεν ζητάνε βολικές θεωρίες. Ζητάνε δικαιοσύνη και αλήθεια και είμαστε μαζί τους σε αυτό, μην έχει κανένας αμφιβολία. Οι πολίτες που διαδηλώνουν ζητούν επίσης υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, πρώτα από την κυβέρνηση, γιατί ξέρουν ότι η κυβέρνηση μπορεί, αλλά υπευθυνότητα και σοβαρότητα από όλο το πολιτικό σύστημα», είπε κ. Αγαπηδάκη.

H αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην πλατεία Συντάγματος. «Ξέρετε, δεν είναι αστεία αυτά κυρία Κωνσταντοπούλου. Από μια φωτοβολίδα σαν αυτές που πετάνε απόψε στους αστυνομικούς, σκοτώθηκε πριν από λίγο καιρό, ο Γιώργος Λυγγερίδης. Το δικαστήριο είναι αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχουν νεκροί από εκεί και από εδώ», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που θεωρεί δημοκρατικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διαδηλώνει, χωρίς να διακυβεύεται η σωματική του ακεραιότητα και ότι είναι δικαίωμα ενός αστυνομικού να μπορεί να γυρίσει στα παιδιά του. Κ.Βλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

